Calciomercato Napoli/ Ultime notizie, De Laurentiis “non vogliamo cedere nessuno”. Psg alla porta per Allan

Il caso caldo per il calciomercato del Napoli è senza dubbio Allan: il centrocampista del club azzurro infatti è nelle mire del Psg ormai da tempo e si attende solo una vera proposta da Parigi dopo giorni in cui si sono susseguite voci e indiscrezioni. Secondo quanto si legge questa mattina sul Corriere dello sport, la società francese, pur preoccupata dall’essere finita nel mirino della Uefa per il fair play finanziario, a brevissimo farà un’offerta monstre per il cartellino del stesso Allan. Il brasiliano però fino a questo momento è considerato incedibile per la dirigenza, a meno di un’offerta incredibile. Pare infatti che De Laurentiis non sia disposto a trattare per il giocatore di Ancelotti per meno di 100 milioni di euro pronti sul tavolo: il Psg però dovrebbe proporre 80 milioni per il Napoli e un ingaggio raddoppiato per lo stesso Allan. Staremo a vedere ora si evolverà la questione in questa finestra di calciomercato per il Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI, ADL ” NON VOGLIO CEDERE NESSUNO”

A riprova dell’atteggiamento restio da parte della dirigenza del Napoli di cedere i propri giocatori in questa finestra di calciomercato vi sono pure le ultime dichiarazioni fatte dallo stesso patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Il dirigente è ora a Los Angeles ma prima della prossima settimana farà ritorno inItalia e proprio poche ore fa è stato intercettato dal portale spagnolo Abc de Siviglia. Il presidente, interrogato sul futuro di Rog, che pare molto vivono anche al Siviglia, ha tracciato la linea: “Presto, molto presto verrò in Italia e incontrerò il mio allenatore, Carlo Ancelotti. In quel momento sapremo quale decisione prendere. Ci sono molti club interessati, ma la prima cosa è il Napoli e sapere cosa pensa l’allenatore. Non vogliamo cedere nessun calciatore. Non è nella mia filosofia acquistare calciatori per darli in prestito a un’altra squadra. Vedremo cosa succede alla fine”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA