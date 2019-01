Calciomercato Roma/ Ultime notizie: oggi l’incontro per Kabak. Il Real sulle tracce di Zaniolo

Per il Calciomercato della Roma è sempre più calda la pista che porterebbe Ozan Kabak in maglia giallorossa già in questa finestra di gennaio. Secondo quanto emerge dalla redazione di Sky sport e da Gianluca di Marzio infatti già nella giornata di oggi sarebbe previsto un incontro molto importante tra la dirigenza di Trigoria e lo stesso entourage del giocatore. La Roma infatti vorrebbe capire se ci sono i margini per far arrivare nella capitale il difensore centrale in questa finestra di calciomercato: il profilo del centrale classe 2000 piace molto ma siamo solo all’inizio di una possibile trattava anche con il Galatasaray che ne detiene il cartellino. La sensazione al momento è che l’affare sia possibile per la Roma per il calciomercato dell’estate: Kabak ha un contratto in scadenza per il 2020 e ha una clausola rescissoria da 7.5 milioni di euro. Di certo non è stato solo il club giallorosso a farsi avanti: le richieste per il turco sono molte e ci si attende una risposta dallo stesso Galatasaray a breve.

CALCIOMERCATO ROMA, IL REAL SULLE TRACCE DI ZANIOLO

Come abbiamo già ripetuto ieri Zaniolo è un giocatore incedibile per la Roma, anche nel calciomercato di giugno, tanto che la dirigenza giallorosa sta lavorando a un importante e sostanzioso contratto di rinnovo per il giovane talento, esploso in questo ultimo periodo. Eppure le voci di calciomercato che riguardano proprio il trequartista di Di Francesco non sono poche. Secondo infatti la redazione di Sky sport, proprio Nicolò Zaniolo sarebbe entrato nel mirino del Real Madrid, pronto a strapparlo dalla capitale il prima possibile. L’affare al momento si annuncia quasi impossibile specie in questa finestra di calciomercato: la Roma non è assolutamente intenzionata a lasciare andare via un giovane talento del genere.

