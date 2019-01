Allan al Psg?/ Calciomercato, Pirozzi: il brasiliano non rimarrà a Napoli! (Esclusiva)

Tra i possibili colpi di calciomercato del Napoli di cui si parla moltissimo in questi giorni è senza dubbio il possibile arrivo di Allan al Psg. Il club parigino ha fatto ben intendere di essere disposto a mettere sul tavolo della dirigenza del Napoli un’offerta monstre per strappare il brasiliano, ma il club azzurro pare affatto propenso a lasciare andare via uno dei pupilli di Carlo Ancelotti. Le cifre però di cui si vocifera in queste ore sono davvero forti, dagli ottanta ai novanta milioni di euro, fino a pure cento se si aggiungono i bonus: sarà difficile per il Napoli dire di no. Per parlare della possibile partenza di Allan al Psg abbiamo sentito l’operatore di mercato Vito Pirozzi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Allan resterà al Napoli?

Credo che la possibilità che Allan rimanga a Napoli sia veramente poca. Il centrocampista azzurro alla fine dovrebbe lasciare la squadra di Ancelotti.

Il Napoli quindi non resisterà alle offerte miliardarie del Paris Saint Germain?

Di fronte a cento milioni è difficile resistere, è una cifra veramente alta. Magari questa operazione di mercato potrebbe chiudersi a giugno e non a gennaio.

In quali altre squadre potrebbe andare il centrocampista brasiliano?

In qualche squadra della Liga spagnola o della Premier League inglese. Qui ci potrebbero essere club pronti a offrire cifre molto alte per il suo acquisto.

Con chi potrebbe essere sostituito?

Questo non sarà facile per il Napoli. Non sarà facile trovare un giocatore in Italia o all’estero ideale per la squadra di Ancelotti pronto a sostituire Allan. Si sa con l’arrivo del tecnico emiliano il Napoli punta in alto, a vincere qualche cosa e la partenza di Allan potrebbe essere sostituita solo da un grande giocatore!

Un suo giudizio tecnico sul giocatore.

Allan è un calciatore completo, un incontrista, capace però di giocare nel modo migliore a centrocampo. I suoi recuperi sono eccezionali, ha anche un tiro molto efficace e riesce spesso a andare in gol. E’ veramente un calciatore nel suo ruolo d’altri tempi, veramente forte, fondamentale e decisivo dentro le squadre dove gioca…

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA