Calciomercato Juventus/ Ultime notizie, si avvicina la firma di Ramsey ma per Allegri il club va bene così

Ci siamo quasi per Ramsey alla Juventus. I bianconeri stanno accelerando per ottenere l’ok dell’Arsenal, con il gallese che sarebbe già pronto a sostenere le visite mediche di rito che lo porteranno a firmare un contratto importante con la vecchia signora. Le parti sono al lavoro per arrivare alla fumata bianca definitiva, anche se sia la Juventus che Ramsey non hanno fretta di chiudere. Secondo gli ultimi rumors rilanciati da Tuttosport la firma del giocatore sarebbe imminente e si concretizzerà nel giro di pochi giorni. Per la precisione Ramsey è atteso a Torino dopo la Supercoppa di mercoledì, anche se altre fonti media non escludono che le visite mediche possano essere già state effettuate. Non sarebbe la prima volta – ricorda Tuttosport – dal momento che la Juventus collabora con diverse cliniche londinesi. Per Ramsey in ogni caso circolano già cifre da capogiro circa il suo contratto alla Juventus: 7,5 milioni di euro per 40 totali nel quinquennale previsto dai bianconeri.

Calciomercato Juventus, Ramsey è vicino ma Allegri frena

Ramsey è sempre più un nome bollente in chiave calciomercato per la Juventus. Il centrocampista sarebbe un rinforzo importantissimo per Massimiliano Allegri, il quale con la solita freddezza ha placato i rumors circa l’imminente arrivo a Torino del giocatore dell’Arsenal. “Siamo in cinque in mezzo e siamo tutti bravi. Direi che siamo a posto così” ha dichiarato alla stampa. E’ evidente che l’allenatore della Juventus non ami parlare di mercato, quindi ha preferito spostare il discorso su un altro argomento caldo, ovvero sulla scelta di giocare la partita a Gedda: “È un contratto stipulato dalla Lega, si va là e si deve giocare. C’è l’apertura per le donne allo stadio, passo piccolo ma sempre un passo in avanti. E poi l’Italia ha rapporti internazionali con l’Arabia in altri campi, mi sembra. Non voglio fare una conferenza politica: già tanti bravi lo fanno, evitiamo”. Interpellato ancora sul mercato il tecnico bianconero ha nuovamente tagliato corto, anche se per molti addetti ai lavori farebbe semplice pretattica. Vedremo eventualmente come Massimiliano Allegri commenterà l’arrivo di Ramsey nel caso in cui dovesse davvero approdare in bianconero dopo la Supercoppa Italiana.

