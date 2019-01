Isco alla Juventus?/ Calciomercato, Solina: Cristiano Ronaldo lo sponsorizza, ma arriverà a giugno (esclusiva)

Tra le tanti voci di calciomercato che riguardano la Vecchia Signora, spicca ovviamente il possibile passaggio di Isco alla Juventus: un colpaccio per la dirigenza bianconera, che da tempo ha messo nel mirino il talento del Real Madrid. L’affare però per portare il centrocampista dei Blancos a Torino non si annuncia semplice, vista poi la resistenza del club spagnolo: non è da escludere però che l’accorso possa venir trovato per la sessione estiva del calciomercato. Per discutere del possibile passaggio di Isco alla Juventus abbiamo sentito l’operatore di mercato Umberto Solina: eccolo in questa intervista esclusiva a IlSussidario.net.

Isco se ne andrà dal Real Madrid?

Potrebbe essere così, Isco potrebbe veramente andarsene dal Real. Del resto Cristiano Ronaldo è il suo principale sponsor, è stato suo compagno di squadra al Real e vorrebbe portarlo alla Juventus!

Il centrocampista spagnolo potrebbe quindi arrivare alla Juventus?

E’ un acquisto che la società bianconera potrebbe portare a termine, per potenziare ulteriormente una rosa di grande valore tecnico.

I bianconeri potrebbero prenderlo anche a gennaio?

No non mi sembra questa la finestra di mercato ideale per arrivare a Isco. Gennaio non mi sembra il momento in cui la Juventus possa concludere questa trattativa di mercato. Tutto probabilmente potrebbe essere concluso nella finestra di mercato estiva.

Chi partirà se arriverà lui?

Se arrivasse Isco potrebbe andarsene Khedira che ha anche diversi problemi fisici in questo momento della sua carriera. Problemi fisici che stanno condizionando molto il suo rendimento nella Juventus.

Un giudizio tecnico su Isco.

E’ uno dei più grandi centrocampisti al mondo e sarebbe ideale per il gioco della Juventus, soprattutto accanto a Pjanic e agli calciatori che compongono questo reparto della squadra bianconera. Un giocatore che fa sicuramente la differenza in campo e renderebbe ancora più forte la Juve. Veramente un grande giocatore…

(Franco Vittadini)



