Calciomercato Inter/ Ultime notizie: “Godin uno di noi”, i tifosi dell’Atletico Madrid contro l’addio

Uno dei nomi più significativi per il calciomercato dell’Inter è certamente quello di Diego Godin, difensore uruguaiano dell’Atletico Madrid il cui contratto con la squadra spagnola è in scadenza al 30 giugno di quest’anno. Sappiamo che è molto probabile per Godin un futuro all’Inter, che si assicurerebbe a parametro zero un difensore molto forte e di eccellente esperienza internazionale. Tuttavia l’uruguaiano è una bandiera dell’Atletico Madrid, che non si è certo rassegnato all’idea di perdere Godin al termine di questa stagione. Le parole più importanti sono quelle pronunciate ieri in conferenza stampa dal suo attuale allenatore Diego Simeone: “Io vedo un Atletico con Godin perché è un nostro giocatore. Spero solo che continui a questo livello perché dopo l’infortunio è tornato in gran forma e ha giocato tre ottime partite, abbiamo bisogno di lui perché è il nostro capitano”. Ancora più significativa però è forse la mobilitazione dei tifosi, i quali non accettano l’idea che Godin possa andare a giocare altrove.

CALCIOMERCATO INTER: LE ULTIME SU GODIN

Proprio ieri, prima della partita vinta contro il Levante, i tifosi dell’Atletico Madrid hanno indetto una manifestazione per sensibilizzare la società sulla necessità di rinnovare il contratto al difensore uruguaiano. Le idee erano chiarissime: “Godin è uno di noi e deve restare ancora per molti anni. Con tutto quello che ha dato al club, può chiedere ciò che vuole”. L’Atletico con i giocatori che hanno superato i 30 anni applica una politica a sua volta molto chiara: rinnovi solo annuali, più una opzione per la stagione successiva, come già fatto con Fernando Torres e Gabi, ma Godin vorrebbe almeno un biennale vero e proprio. Da qui la possibilità di un addio, che vedrebbe proprio l’Inter in pole position, ma a Madrid ci sono tante persone che cercheranno di trattenere il difensore.

