Falcao al Milan?/ Calciomercato, rispunta il colombiano in caso di addio di Higuain

Radamel Falcao al Milan in caso di partenza immediata di Gonzalo Higuain? Spunta il nome dell’attaccante colombiano e verrebbe da dire che non c’è sessione di calciomercato senza l’ipotesi Falcao al Milan, ormai un grande classico delle ultime stagioni. Questo francamente ci fa un po’ dubitare di un nome che puntualmente viene accostato ai rossoneri ma poi resta sempre dov’è. Comunque l’ipotesi sta girando e allora andiamo a scoprire perché questa volta Falcao potrebbe arrivare al Milan: naturalmente ciò si deve a Higuain, dunque per essere chiari diciamo subito che di certo il colombiano non arriverà se il Pipita resterà in rossonero. Tuttavia, se Higuain dovesse cambiare aria prima della fine di questo mese di gennaio, ecco che il suo sostituto potrebbe essere proprio Falcao, che così potremmo vedere “finalmente” con la maglia del Milan a cui tante volte è stato accostato in passato.

FALCAO AL MILAN? SE HIGUAIN SALUTA…

Infatti Alvaro Morata, che sarebbe il naturale sostituto di Higuain in uno scambio secco con il Chelsea (pur con il necessario assenso da parte della Juventus), non convince Gennaro Gattuso, dunque ecco che il sostituto di Higuain potrebbe non essere lo spagnolo e tra i nomi alternativi ha preso forza proprio Falcao. In questa stagione l’attaccante colombiano ha segnato sette gol in sedici presenze nel campionato francese con la maglia del Monaco, numeri che indicano come Falcao abbia sempre un notevole senso del gol, sia pure tenendo conto del fatto che invece in Champions League non ha segnato nemmeno una rete in cinque presenze – ma d’altronde il cammino europeo del Monaco è stato disastroso per tutta la squadra del Principato. Età simile a quella di Higuain, eccellente esperienza internazionale avendo vestito le maglie di tanti grandi club in diversi campionati, per Falcao al Milan questa volta sarà finalmente quella buona?

© RIPRODUZIONE RISERVATA