Belotti alla Roma?/ Calciomercato, Solaroli: “Futuro lontano da Torino, ma…” (Esclusiva)

Belotti alla Roma? L’affare si può fare e le voci si moltiplicano. Un centravanti in grado di far sognare i principali club italiani e non solo italiani. Classe ’93, nativo di Calcinate in provincia di Bergamo, l’attaccante sta ritrovando a poco a poco la forma dei tempi migliori. Così sta interessando squadre importanti come la Roma col direttore sportivo Monchi della società giallorossa che ha avuto parole di apprezzamento per lui. Così anche il Milan potrebbe essere la sua prossima meta. Vedremo però quale sarà il suo futuro. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Riccardo Solaroli. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Quale sarà il futuro di Belotti?

Credo che il suo futuro possa essere lontano dal Torino, che dovrebbe lasciare a fine stagione.

Roma prossimo club del centravanti granata?

Perchè no Monchi ha avuto parole di apprezzamento su di lui. Dzeko sembra essere

insofferente adesso nella squadra di Di Francesco. Se arrivasse un’offerta importante per il centravanti bosniaco la Roma potrebbe prendere Belotti per sostituirlo. Sui quaranta–cinquanta milioni l’affare si potrebbe fare, Belotti non può essere certo ceduto alle cifre che il presidente Cairo voleva un tempo per il giocatore…

In quali altre squadre italiane potrebbe finire?

L’Inter no perchè in caso di partenza di Icardi farebbe sempre un altro tipo di mercato. E poi scusatemi Belotti non vale Icardi! Il Milan potrebbe essere un’altra squadra dove Belotti potrebbe andare. Poi c’è il Napoli, ma nella formazione di Ancelotti Belotti al posto di chi giocherebbe? Rischierebbe anche di far panchina…

Possibile una soluzione estera?

Direi di sì perchè Belotti in questo senso ha avuto sempre un grande mercato estero.

Come giudica tecnicamente Belotti?

E’ un centravanti fortissimo, completo, sa giocare molto bene coi piedi e di testa. E’ il centravanti ideale per la Nazionale. Ci sarebbe anche Balotelli, ma va bene quando è in giornata. E poi ultimamente è caduto su alcuni suoi errori…Poi c’è Immobile, non ha fatto grandi cose all’estero, non è più così giovane, ma è una sicurezza. Belotti resta in ogni caso il centravanti migliore su cui può puntare la Nazionale…

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA