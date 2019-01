Calciomercato Inter/ Ultime notizie, la Fiorentina “scippa” Traoré ai nerazzurri

L’Inter sembrava pronta ad affondare il colpo Hamed Traoré sul calciomercato di gennaio. Il centrocampista classe 2000 però giocherà nella Fiorentina. I viola hanno letteralmente bruciato la concorrenza del club meneghino e si sono aggiudicati del grande talento nel mirino di numerosi club anche stranieri. Traoré è un centrocampista metodista dotato di grandissima qualità ma anche di forza fisica. Il calciatore di Abidjan è stato acquistato appena 15 enne dall’Empoli che l’ha pescato nel Boca Barco. Dopo 10 presenze in Serie B nella scorsa stagione ha avuto un buon impatto anche sulla massima categoria dove ha raccolto fino a questo momento ben 15 gettoni. Giocatore dotato di grande talento viene accostato da molti all’olandese Wesley Sneijder per movenze e rapidità. Aurelio Andreazzoli e Beppe Iachini lo hanno entrambi utilizzato sia da trequartista che in mezzo al campo qualche passo più indietro.

Calciomercato Inter, ultime notizie: colpo Brazao con il Chievo

Nel calciomercato di gennaio Inter e Chievo stanno per mettere a segno un colpo in sinergia. Secondo quanto raccontato da Sky Sport pare che i due club dovrebbero acquistare il portiere brasiliano classe 2000 Gabriel Brazao. L’operazione ricorda molto quella che portò in Italia l’Acchiappasogni Julio Cesar. I due condividono non solo nazionalità e ruolo, ma anche caratteristiche tecniche. In Brasile si parla di Brazao come il portiere del futuro della nazionale carioca grazie al suo istinto e alla reattività tra i pali. Anche Julio Cesar fu parcheggiato per sei mesi al Chievo Verona prima di approdare in nerazzurro. Al momento non è chiaro quale sarà il futuro del calciatore che pare però troppo giovane per riuscire a vestire la maglia della squadra nerazzurra. Il club meneghino però si deve trovare pronta per superare l’eventuale addio di Samir Handanovic ormai arrivato alla soglia dei 35 anni.

