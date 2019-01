Calciomercato Juventus/ Ultime notizie, i bianconeri piombano su Modric e Pjanic parte?

Il calciomercato della Juventus si potrebbe impreziosire di un colpo a sorpresa, Luka Modric. Secondo quanto riportato da Don Balon pare che i bianconeri stiano pensando seriamente al regista croato del Real Madrid, con Fabio Paratici pronto a pressare il club blaugrana. Si parla di un contratto di tre anni con opzione per il quarto per superare l’Inter che già in estate aveva provato ad acquistarlo. Il calciatore ha un contratto fino al 2020 con i blancos, ma appare ormai certo il suo addio l’estate prossima coi bianconeri che potrebbero approfittare del fattore Cristiano Ronaldo. Con questo possibile acquisto viene da pensare alla cessione di Miralem Pjanic, con l’impossibile coesistenza in campo dei due. Proprio i blancos sembrano essere interessati all’acquisto del calciatore bosniaco che però al momento non sembra interessato a lasciare il club bianconero dove si trova bene e dove è esploso definitivamente.

Calciomercato Juventus, ultime notizie: Emerson Palmieri per la corsia mancina

La Juventus sul calciomercato di gennaio deve decidere cosa fare sul battente di sinistra. Gli infortuni di Juan Cuadrado e Joao Cancelo hanno dirottato Mattia De Sciglio a destra. E se il portoghese è ormai pienamente recuperato diverso è il discorso per il colombiano che dovrà stare fuori ancora a lungo. L’eventuale cessione di Leonardo Spinazzola lascerà i bianconeri con il solo Alex Sandro sulla corsia mancina della difesa. E’ per questo che si stanno valutando altri nomi per la stessa fascia. Secondo TuttoMercatoWeb pare che la Juventus stia valutando seriamente di cedere l’ex Atalanta in prestito al Bologna per puntare su Emerson Palmieri del Chelsea. Il brasiliano era stato cercato già ai tempi della Roma prima che un brutto infortunio lo mettesse ko. Nella squadra di Maurizio Sarri non sta giocando e sicuramente sarebbe felice di tornare in Italia dove ha dato il meglio di sé in passato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA