Calciomercato Milan/ Ultime notizie, ritorno Pato ancora possibile

La sessione di calciomercato di gennaio del Milan potrebbe regalare delle sorprese. Secondo la Repubblica infatti pare ancora in piedi la possibilità di Alexandre Pato in rossonero. Il calciatore può liberarsi a zero dal Tianjin Quanjian ora commissariato per l’arresto del suo Presidente Shu. Nonostante il suo nome circoli ormai da oltre dieci anni il brasiliano ancora deve compiere 30 anni ed è tornato in forma dopo stagioni un po’ complicate. Era arrivato al Milan dall’Internacional nel 2008, proponendosi come uno dei calciatori più forti del pianeta. Dopo un inizio entusiasmante però il ragazzo si era fermato a causa di una serie di brutti infortuni che lo avevano costretto a tornare in Brasile prima al Corinthians e poi al San Paolo. Aveva provato tra il 2016 e il 2017 a tornare in Europa prima al Chelsea e poi al Villarreal senza però riuscire a ripetere quanto fatto al Milan. Dal 2017 è al Tianjin Quanjian dove ha collezionato 25 reti in 36 presenze.

Calciomercato Milan, ultime notizie: José Mauri richiesto dal Cruz Azul

L’avventura di José Mauri al Milan terminerà nel calciomercato di gennaio? Il centrocampista non trova spazio e sono numerose le richieste nei suoi confronti. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb pare che su di lui sia piombato il Cruz Azul che però hanno in cima alla lista dei loro desideri Stephen Eustaquio del Chaves. I rossoneri potrebbero decidere di lasciar partire il calciatore a titolo definitivo, nonostante questi sia un classe 1996 dalle ottime potenzialità. Il calciatore era esploso nel Parma che dopo averlo acquistato quando aveva appena 15 anni dal Ferro Carril Oeste l’aveva fatto debuttare in Serie A nella stagione 2013/14. L’11 aprile del 2015, verso la fine della stagione che sancirà il fallimento dei gialloblù, il calciatore arriva a decidere un Parma-Juventus che segnerà il punto più alto della sua carriera. Il declino arriva con l’acquisto da parte del Milan che gli concede nella stagione successiva appena cinque gettoni. Un anno in prestito all’Empoli non gli restituisce possibilità di trovare continuità. Nelle ultime due stagioni in rossonero ha conquistato appena 4 presenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA