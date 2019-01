Calciomercato Napoli/ Ultime notizie: per il centrocampo spunta Duncan

Per il calciomercato di gennaio del Napoli spunta il nome di Alfred Duncan, centrocampista che piace anche a Juventus e Inter. Ne ha parlato l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ai microfoni di SportItalia, dove ha specificato: “Ci sono dei nomi importanti come Lobotka per il Napoli, piace così come Lozano che però costa 50 milioni. C’è stato un sondaggio però per Duncan anche se il Napoli non ha intenzione di fare grandi operazioni a gennaio, a meno che non si presentino delle occasioni”. Duncan è un calciatore che ha fatto nelle ultime stagioni al Sassuolo un bel salto di qualità. Centrocampista dotato di grande fisico potrebbe essere l’alternativa che manca in mezzo al campo ad Allan. Sempre Alfredo Pedullà ha sottolineato che il brasiliano partirebbe solo ed esclusivamente di fronte a una follia da parte del Paris Saint German che al momento però non sembra intenzionato a pigiare sul tasto dell’acceleratore per il calciatore ex Udinese.

Calciomercato Napoli, ultime notizie: Lobotka non passa di moda

Continua la corsa a un centrocampista sul calciomercato di gennaio per il Napoli. Gli azzurri hanno messo nel mirino da diverso tempo il classe 1994 Stanislav Lobotka. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport pare che il club campano abbia presentato al Celta Vigo un’offerta di 2 milioni di euro per il prestito oneroso e 18 per il riscatto. Al momento non c’è l’ok degli spagnoli, ma la sensazione è che arrivare a 5 più 20 possa sciogliere ogni dubbio e favorire l’affare. Il Napoli si avvicina, ma deve stare attento perché il Bornemouth, che ha una grande disponibilità economica, ha dimostrato diverse volte interesse per il calciatore. Nato a Trencin nel 1994 il calciatore dal 2017 gioca nel Celta Vigo dove ha fatto un grande salto di qualità dopo l’esplosione con la maglia del Nordsjaelland. Sul centrocampista poi c’è l’appoggio di Marek Hamsik connazionale e compagno con la Slovacchia del calciatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA