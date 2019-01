Calciomercato Roma/ Ultime notizie, Monchi: Badelji mi piace, ma…

Il calciomercato della Roma a gennaio potrebbe non regalare sorprese, anche se il direttore sportivo Monchi lavora per cercare di sorprendere tifosi e concorrenza. Prima della gara contro la Virtus Entella ha parlato ai microfoni di Rai Uno, sottolineando: “Badelj? Ho detto che non parlo di calciatori di altre squadre, se mi proponete un calciatore della Lazio mi mettete in difficoltà. Badelj è un calciatore che mi è sempre piaciuto, già da quando ero al Siviglia, ma ora non pensiamo a lui per il centrocampo“. Lo spagnolo poi svela qual è la strategia della squadra capitolina: “Stiamo cercando qualche calciatore per alzare il livello, ma se non lo troviamo possiamo rimanere anche così. Il Mister Eusebio Di Francesco non ha fatto nessuna richiesta, perché sa che la direzione sportiva lavora sempre per rinforzare la squadra”. Va ribadito come la società ha speso molto in estate, anche se l’infortunio di Daniele De Rossi non può far rimanere tranquilli sulla situazione in mezzo al campo.

Calciomercato Roma, ultime notizie: Zaniolo rinnovo fino al 2024

Nicolò Zaniolo non sarà protagonista del calciomercato dei gennaio della Roma per via di qualche offerta importante, ma perché la società ha deciso di blindarlo. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb sarebbe già stato fissato un incontro a febbraio per ritoccare verso l’alto l’ingaggio del ragazzo e fargli prolungare il contratto fino al 2024. Il centrocampista ha dimostrato di poter fare la differenza già da subito e su di lui si sono poggiati gli occhi di numerose squadre. I giallorossi non vogliono farsi trovare impreparati e per questo studiano un contratto da calciatore importante per il ragazzo. Zaniolo era arrivato in estate dall’Inter all’interno dell’affare Radja Nainggolan insieme a Davide Santon. Un affare che aveva alzato un polverone per l’addio del ninja con nessuno che si sarebbe aspettato di vedere dei risultati così importanti dal giovane centrocampista ex Virtus Entella.

