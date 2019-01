Gattuso lascia il Milan?/ Calciomercato, De Notaris: “Rimane fino a giugno, poi Conte…” (Esclusiva)

Rino Gattuso lascia il Milan già a gennaio? Questa ipotesi sembra essersi allontanata anche se il futuro per lui a Milano non è di certo garantito. Nonostante la stagione ad alti e basi della formazione rossonera Ringhio sta lavorando bene, non sta lesinando sforzi, prende sempre le sue responsabilità prima di tutti. Per il momento la sua panchina non è in discussione ma resterà ancora al Milan il prossimo anno. Per rispondere a tutto questo abbiamo sentito il procuratore Ernesto De Notaris. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Come vede la posizione di Gattuso al Milan?

Gattuso sta guidando bene il Milan e in questa stagione sarà lui l’allenatore.

Dovrebbe restare la prossima stagione?

No, non credo proprio fino a fine stagione Gattuso resterà, poi si cambierà linea, si faranno altri progetti societari.

Chi potrebbe arrivare al suo posto?

Il Milan vuole un grande nome vuole tornare a avere un profilo internazionale, ci sarà una grande rivoluzione nella società rossonera. Del resto il Milan è club di grande prestigio!

Conte obiettivo ancora possibile?

Potrebbe essere visto che Conte accetterebbe di allenare solo al Milan in Italia…

Il suo giudizio sul tecnico rossonero.

E’ bravo, sa fare l’allenatore nel modo migliore. Solo che a fine stagione partirà, non resterà anche la prossima stagione…

(Franco Vittadini)



