Hamed Traorè alla Fiorentina, è ufficiale/ Calciomercato, ultime notizie: colpo dall’Empoli, arriva a giugno

Hamed Traorè alla Fiorentina, è ufficiale: blitz della dirigenza viola per il centrocampista dell’Empoli, il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino ha superato la concorrenza dell’Inter e si è assicurato uno dei talenti più interessanti del panorama italiano. Classe 2000, Traorè è un cardine della formazione di Beppe Iachini e le ottime prestazioni raccolte nella prima parte di stagione gli hanno permesso di entrare nell’orbita dei top club nostrani. Ma i gigliati hanno piazzato il colpo, ecco il comunicato diramato pochi minuti fa dall’Empoli: «L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con la Fiorentina per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive di Hamed Junior Traore. Contestualmente il calciatore resterà, a titolo temporaneo, in azzurro fino al 30 giugno 2019. Il centrocampista ivoriano ha firmato un contratto col club viola valido fino a giugno 2023».

HAMED TRAORE’ FIORENTINA, LE PAROLE DI FABRIZIO CORSI

16 presenze in Serie A dopo le ottime prestazioni raccolte nella serie cadetta: Traorè è uno dei profili più interessanti in circolazione e la Fiorentina punterà su di lui per la mediana. Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha spiegato ai microfoni di Tuttomercatoweb: «C’è soddisfazione per la chiusura dell’operazione. Traoré è un prodotto del nostro settore giovanile che ha disputato un ottimo girone d’andata e quando un nostro giocatore va via per migliorare a noi non può che fare piacere». Poi sull’operazione: «Innanzitutto voglio precisare che i rapporti tra le due società sono ottimi. E poi dico che la Fiorentina s’è mossa bene, dandoci la possibilità di tenere Traoré fino a giugno». E conclude: «La Fiorentina l’ha pagato molto per quello che è il suo valore attuale, ma poco per quanto potrà valere in futuro. Sono sicuro che fino a questo momento abbiamo visto solo il 60-70% delle potenzialità di Traoré. E, purtroppo per noi, l’Empoli il meglio di questo calciatore lo vedrà solo in tv».

