Calciomercato Inter/ Ultime notizie: la Samp chiede Merola, intanto prenotati i rientri di Gravillon e Radu

Il calciomercato dell’Inter si muove sui giovani con la possibilità di piazzare qualche talento in grado di fare molto presto il salto di qualità. Tra questi c’è Davide Merola, classe 2000 di cui ha la procura il potentissimo Mino Raiola. Secondo Nicolò Schiera de La Gazzetta dello Sport pare che la Sampdoria sia a un passo dal calciatore. Si sta studiando la possibilità di una cessione a titolo definitivo con i nerazzurri che si riserveranno comunque l’opzione per il futuro riacquisto. Davide Merola si è messo in evidenza con la Primavera di Armando Madonna segnando tre gol nelle nove presenze stagionali. Si tratta di una punta centrale che può giocare anche come ala sinistra e seconda punta. Alla fantasia abbina una discreta potenza e un fiuto del gol importante. Le potenzialità ci parlano di un futuro campione e il marchio di Raiola non può assolutamente passare in secondo piano.

Calciomercato Inter, ultime notizie: prenotati i rientri di Radu e Gravillon

L’Inter sta valutando già i rientri del calciomercato dell’estate prossima tra i calciatori che sono sparsi in giro per l’Italia e per l’Europa. Tra questi non si può non notare la crescita esponenziale di Yann Karamoh spesso utilizzato da Luciano Spalletti nella scorsa stagione e autore di un’altra prodezza con la maglia del Bordeaux. In porta invece si stanno valutando le ottime prestazioni di Ionut Radu, titolare nel Genoa e pronto a diventare il vice di Samir Handanovic per magari prendere in futuro il suo posto. Secondo FcInterNews al Grifone andrebbero dodici milioni di euro, anche se c’è da dire che potrebbero essere inserite nell’affare delle contropartite tecniche. Non finisce qui perché chi bene sta figurando è anche Andrew Gravillon difensore centrale classe 1998 oggi al Pescara. Sarà riscattato dai nerazzurri per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro anche se pure in questo caso FcInterNews specifica come nell’affare potrebbero entrare delle contropartite tecniche.

