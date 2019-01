Calciomercato Juventus/ Ultime notizie, Praet manda un segnale tra le righe

Sul calciomercato la Juventus si sta muovendo soprattutto per il futuro, visto che la rosa in questo momento soddisfa Massimiliano Allegri. Ci sarà però necessità a giugno di abbassare l’età media della rosa, andando a prendere calciatori giovani che possano fare presto la differenza. Tra questi non tramonta Dennis Praet nonostante il recente rinnovo con la Sampdoria. Il centrocampista belga classe 1994 ha parlato ai microfoni di hln.be, sottolineando: “Se non avessi firmato la prossima estate mi sarebbe rimasto un solo anno di contratto e sarei potuto partire per una cifra inferiore. Sono felice alla Sampdoria e la dirigenza è stata davvero molto corretta con me. Non c’è più la clausola rescissoria nel mio contratto, ma ci sono degli accordi chiari con la società anche se preferirei non approfondire l’argomento ora. Certamente rimane mia intenzione quella di fare un passo in avanti ma deve essere quello giusto per me e per la Sampdoria“. La Juventus aspetta e a giugno proverà l’affondo.

Calciomercato Juventus, ultime notizie: Douglas Costa addio a giugno?

Rimane delicata la posizione di Douglas Costa nel calciomercato della Juventus. Il brasiliano sarà titolare oggi in Supercoppa Italiana, ma rimane un calciatore poco utilizzato da Massimiliano Allegri. La possibilità di generare una bella plusvalenza stuzzica la società, che potrebbe prendere la decisione di cedere uno dei suoi esterni anche per il passaggio del tecnico livornese dal 4-3-3 della scorsa stagione al 4-3-1-2 di questa. Su Douglas Costa c’è la forte pressione delle due squadre di Manchester con il City che aveva fatto sapere di essere pronta a offrire addirittura 80 milioni di euro, il doppio di quanto speso dai bianconeri per portare il calciatore a Torino. Con un esterno che esce la sensazione è che possa entrare un trequartista, in grado di dare un’alternativa a Paulo Dybala. Tra i nomi fatti nelle ultime settimane ci sono quelli di James Rodriguez del Bayern Monaco e Mariano Isco del Real Madrid.

