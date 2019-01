Calciomercato Milan/ Ultime notizie: nel mirino di Leo Tiago Djalò che piace anche alla Lazio

Il calciomercato del Milan punta anche ad alcuni giovani interessanti che possano dare frutti nel tempo. Tra questi c’è sicuramente il giovanissimo difensore centrale Tiago Djalò che piace anche alla Lazio come riporta SportMediaset. Il centrale classe 2000 dello Sporting Lisbona è un vero e proprio jolly della retroguardia, abile a giocare sia sul centro destra che sul centro sinistra oltre che in tutti i ruoli di una difesa a tre. Originario della Guinea Bissau è un calciatore comunitario grazie al passaporto portoghese. Fa della fisicità una delle sue caratteristiche principali, grazie a 190 centimetri di muscoli e alle lunghe leve. Il Milan sta valutando con attenzione se fare il colpo subito o rimandarlo a giugno, in entrambi i casi però il ragazzo andrebbe a giocare in prestito per farsi le ossa. C’è però da battere la concorrenza non solo della Lazio di Simone Inzaghi, perché del ragazzo si è accorta mezza Europa.

Calciomercato Milan, Ultime Notizie: Antonio Donnarumma verso l’Olympiakos

Se Gigio Donnarumma è uscito dai fari del calciomercato del Milan, con le voci di una sua partenza al momento calme, chi ci è entra è il fratello Antonio. Secondo quanto riportato da SportMediaset infatti pare che l’estremo difensore sia entrato nel mirino dell’Olympiakos. Il classe 1990 è conosciuto in Grecia dove giocava prima di passare in rossonero, fu importante infatti la sua stagione con la maglia dell’Asteras Tripolis nel 2016/17. Con la sua eventuale partenza i rossoneri non andranno a pescare un altro estremo difensore, considerando la presenza in rosa oltre di Gigio anche di Pepe Reina. A questo punto il terzo portiere dovrebbe diventare il 2000 Alessandro Plizzari che molto bene ha fatto nella scorsa stagione in Serie B alla Ternana. In questa stagione il ragazzo ha collezionato appena una presenza con la maglia della Primavera dove sta giocando da titolare il classe 2001 di Adria Matteo Soncin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA