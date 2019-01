Calciomercato Napoli/ Ultime notizie: occhi su Moukoudi, mentre il Siviglia piomba su Rog

Il calciomercato del Napoli si arricchisce di un altro nome interessante per il futuro. Si tratta del difensore centrale Harold Moukoudi del Le Havre che secondo L’Equipe sarebbe entrato nel mirino della squadra azzurra. Attenzione però perché su di lui c’è davvero la fila, secondo Calciomercato.com il 21enne infatti è nel mirino di Aston Villa, Borussia Dortmund, Lione, Nizza, Rennes, Saint Etienne, Siviglia, West Ham e Wolfsburg. Si tratta di un difensore roccioso di ben 191 centimetri, ma non per questo privo di eleganza. In questa stagione in Ligue 2 ha collezionato 17 presenze e messo a segno anche 2 reti. Tra le caratteristiche favorevoli c’è anche il suo contratto che scade con la squadra transalpina il giugno prossimo. Attenzione però proprio questo aumenta il fattore concorrenza perché permetterà a tutte le squadre citate di poter mettere sul piatto una cifra importante per l’ingaggio. Il Napoli sonda e spera di trovare presto un erede per Kalidou Koulibaly sempre più nel mirino del Manchester United.

Calciomercato Napoli, ultime notizie: Marko Rog verso il Siviglia

Come già anticipato diverse volte negli ultimi giorni Marko Rog potrebbe essere l’unico ceduto nella sessione di calciomercato di gennaio del Napoli. Secondo TuttoMercatoWeb il centrocampista croato sarebbe a un passo dal passaggio al Siviglia in prestito con un diritto di riscatto fissato attorno ai 35-40 milioni di euro. Il classe 1995 era arrivato a Napoli nel 2016 per una cifra vicina ai 15 milioni. L’interesse è stato confermato di recente dal tecnico del Siviglia Pablo Machin, che ha sottolineato: “Marko Rog ha avuto continuità lo scorso anno più che in questa stagione. So che la dirigenza lo segue. Potrebbe essere un acquisto importante per noi e adattarsi alla perfezione al nostro centrocampo. Dobbiamo rispettare però il fatto che sia di proprietà di un altro club. Non so se ci sono possibilità che arrivi”. Il calciatore sarebbe felice di lasciare Napoli per trovare più continuità in campo con Carlo Ancelotti che lo vede ancor meno di Maurizio Sarri.

