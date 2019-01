Calciomercato Roma/ Ultime notizie: nel mirino Elneny dell’Arsenal, lo United piomba su Under

Il calciomercato della Roma si arricchisce di un altro protagonista, nel mirino di Monchi infatti è finito il centrocampista dell’Arsenal Elneny. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com pare che il 26enne dei Gunners sia un’ipotesi low cost in vista dell’estate prossima. L’intenzione del dirigente spagnolo è quello di arrivare al calciatore magari in prestito oneroso con un diritto di riscatto da valutare. Il centrocampista egiziano classe 1992 fu acquistato dalla squadra inglese nel 2016 per una cifra poco superiore ai cinque milioni di euro. Si tratta di un calciatore molto tuttile che in questo momento gioca come vertice basso di centrocampo, ma che in passato ha ricoperto i ruoli anche di mediano e addirittura terzino sinistro. Sarebbe per Eusebio Di Francesco un jolly interessante in grado di poter fare diversi ruoli e di mettersi a disposizione nel suo 4-2-3-1. Negli ultimi anni la Roma ha avuto fortune alterne con i calciatori egiziani, al deludente contributo di Mido va infatti aggiunto la straordinaria qualità di Momo Salah.

Calciomercato Roma, ultime notizie: lo United piomba su Cengiz Under

Su Cengiz Under piomba anche il Manchester United, ma il calciatore della Roma non lascerà la capitale nella sessione di calciomercato di gennaio. Secondo Espn.com il club inglese si aggiungerebbe alla lista degli interessati al calciatore turco formati da Arsenal, Bayern Monaco e Tottenham. I giallorossi non hanno intenzione di cedere giocatori importanti a gennaio, ma potrebbero decidere di riparlarne anche per motivi economici. Acquistato nell’estate del 2017 per 13.4 milioni di euro potrebbe essere rivenduto ad oltre il triplo, generando una splendida plusvalenza. Il calciatore è comunque diventato molto importante nel 4-2-3-1 di Eusebio Di Francesco e per questo non ci si potrà separare di lui a cuor leggero e senza aver trovato un vero sostituto. Giocatore rapido e dotato di una buona tecnica personale può giocare da ala sia a destra che a sinistra. Nella sua avventura in giallorosso ha rivestito anche il ruolo di seconda punta. Sicuramente è un calciatore moderno e proprio per questo piace a squadre europee dal profilo così importante.

