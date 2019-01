Modric alla Juventus?/ Calciomercato, Boatto: “Se partisse Pjanic sarebbe un gran colpo” (Esclusiva)

Modric alla Juventus è l’ultima notizia di calciomercato che ha acceso i media del paese. La società bianconera starebbe trattando il giocatore del Real Madrid per portarlo a Torino, magari in competizione con l’Inter che già in precedenza aveva messo gli occhi su Modric. Sarebbe poi da vedere se potrebbe arrivare a gennaio, se potrebbe partire Pjanic. In ogni caso questo acquisto farebbe fare un ulteriore salto di qualità alla formazione di Allegri. Dopo Cristiano Ronaldo, un altro grande colpo di mercato. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Giuseppe Boatto. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Modric l’addio dal Real Madrid è sicuro?

Diciamo che nella società madrilena è in atto una vera e propria rivoluzione. Modric ha 33 anni, si vuole ringiovanire la squadra e il campione croato potrebbe anche partire.

La Juve sul “Pallone d’oro”, fantacalcio o Modric potrebbe veramente finire a Torino?

Perchè no sarebbe un grande colpo per la Juve, importante come era stato Pirlo in passato. Un calciatore in grado di inserirsi al meglio nella Juve, in grado di fargli fare un importante salto di qualità per i traguardi a cui ambisce la squadra di Allegri.

Nel caso del suo arrivo potrebbe partire Pjanic?

Se Pjanic partisse la Juve perderebbe sempre un giocatore di valore, soprattutto se Modric arrivasse a gennaio. La Juve punta alla Champions quest’anno meglio tenerseli tutti i grandi calciatori…

Quindi operazione più facile da fare a giugno?

Direi di sì, mi sembra una trattativa più facile da portare avanti a giugno. Modric potrebbe arrivare in quella fase della stagione calcistica.

Juventus contro Inter per assicurarsi il fuoriclasse croato…

Potrebbe essere così, le due società potrebbero essere in competizioni per assicurarsi il campione del Real, in Italia Modric potrebbe arrivare solo a Juventus e Inter.

In quali altre squadre potrebbe finire?

Il Paris Saint Germain, in Inghilterra lo vedo adatto per il Manchester City, rientrerebbe negli schemi di Guardiola. Il tecnico spagnolo ha sempre prediletto quel tipo di calcio che già attuava al Barcellona in cui Modric sarebbe ideale. Penso poi che sarebbe importante anche il contratto che potrebbe strappare Modric. Ci sarebbe la Cina, ma nonostante i 33 anni e il fatto che sia a fine carriera, dovrebbe continuare a giocare ancora in Europa.

(Franco Vittadini)



