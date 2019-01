Calciomercato Inter/ Ultime notizie, in Inghilterra sono convinti: Ozil colpo a sorpresa a gennaio!

Il calciomercato dell’Inter potrebbe impreziosirsi di un colpo a sorpresa nella sessione di gennaio. In Inghilterra sono sicuri, come riporta TuttoMercatoWeb, che Mesut Ozil possa approdare in nerazzurro molto a breve. Addirittura le quote sull’approdo nella squadra di Luciano Spalletti sono crollate con i bookmaker che hanno spesso anticipato le mosse di calciomercato. Ozil sarebbe perfetto per il 4-2-3-1 di Luciano Spalletti e andrebbe a colmare il vuoto fino a questo momento lasciato da un Radja Nainggolan che non ha reso come ci si aspettava. Il tedesco è un calciatore dotato di grande personalità che grazie alla tecnica può fare la differenza tra le linee. Di certo regalerebbe alla squadra meneghina quantità e qualità oltre a un numero discreto di gol. Il suo arrivo potrebbe mettere definitivamente in bilico la posizione del ninja e non è escluso che questi possa partire dopo appena sei mesi dal suo arrivo.

Calciomercato Inter, Ultime notizie: prima proposta di rinnovo per Skriniar

Milan Skriniar potrebbe essere protagonista del calciomercato dell’Inter. Il forte centrale difensivo infatti è nel mirino di tantissime squadre che da diverso tempo monitorano la possibilità di provare l’affondo. Secondo Sky Sport l’Inter avrebbe però avanzato la prima proposta di rinnovo, con una risposta che è attesa per i primi di febbraio. Il club meneghino hanno messo sul piatto un’offerta davvero importante anche se l’agente dello slovacco è consapevole di poter in questo momento aspirare a qualsiasi club europeo. Tutti si sono accorti infatti della forza di questo classe 1995 che ha ancora ampi margini di miglioramento. Fisico da corazziere e piedi educati ne fanno già uno dei difensori più forti d’Europa su cui l’Inter ha scommesso nell’estate del 2017 investendo una cifra molto vicina ai 30 milioni di euro. A portarlo in Italia era stata la Sampdoria che nel 2016 lo aveva pescato nello Zilina come un giovane talento ancora grezzo per il grande salto.

