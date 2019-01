Calciomercato Juventus/ Ultime notizie, il Bayern molla James Rodriguez e i bianconeri ci pensano

Il calciomercato della Juventus potrebbe virare su James Rodriguez in vista della prossima stagione. Massimiliano Allegri è passato dal 4-3-3 al 4-3-1-2 e sicuramente l’acquisto di un trequartista potrebbe arricchire la rosa a sua disposizione. Intanto dalla Germania arrivano segnali in questo senso, secondo la Bild infatti il Bayern Monaco non ha deciso il futuro del calciatore colombiano esploso nel Mondiale 2014 e passato da Monaco e Real Madrid prima di arrivare ai bavaresi. Tra gli altri motivi per poter fare l’affare c’è anche Jorge Mendes. Il potentissimo agente cura gli interessi dell’estroso centrocampista oltre a quelli di Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo, sarebbe dunque felicissimo di vedere un altro suo allievo alla corte della vecchia signora. L’affare si può fare anche se da qui a giugno la strada è davvero molto lunga e tutto potrebbe cambiare anche in termini tattici e di esigenze per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, Ultime notizie: Ramsey ha firmato

Ramsey alla Juventus non è di certo una novità per il calciomercato del 2019. Il calciatore non arriverà però a giugno con i bianconeri non pronti a soddisfare le richieste dell’Arsenal per liberarlo sei mesi prima della fine del suo contratto. Secondo Sky Sport il calciatore gallese avrebbe già svolto le visite mediche negli scorsi giorni a Madrid in Spagna e non a Londra come avevano riportato diverse fonti. Il calciatore avrebbe poi già apposto la firma al contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni alla squadra bianconera. Si è parlato di un ingaggio da 6.5 milioni di euro a stagione di fisso che potrebbe arrivare a 8.5 grazie ai bonus. Il centrocampista arricchirà la squadra bianconera portando qualità a un reparto che in estate ha perso Claudio Marchisio. Il suo arrivo potrebbe portare però alla cessione di un pezzo da novanta, con l’avventura di Sami Khedira a Torino che sembra giunta ormai all’epilogo.

