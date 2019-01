Calciomercato Milan/ Ultime notizie, se salta Piatek si vira su Batshuayi

L’obiettivo numero uno del calciomercato del Milan per sostituire il partente Gonzalo Higuain rimane Piatek del Genoa. L’attaccante polacco però costa molto e il Grifone potrebbe temporeggiare per andare a cederlo l’estate prossima a una cifra maggiore. Se l’affare dovesse saltare i rossoneri hanno già messo nel mirino un altro calciatore importante per l’attacco, Michy Batshuayi. Durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale su Sky Sport 24 ne ha parlato Gianluca Di Marzio che ha sottolineato proprio come Piatek resti il piano A, ma come ci sia anche un piano B. Batshuayi potrebbe essere un’opzione interessante anche perché potrebbe arrivare in prestito secco. A proporlo sarebbe stato lo stesso Chelsea, proprietario del cartellino, dopo aver bloccato il passaggio al Monaco che era pronto ad annunciarlo. I Blues l’avevano acquistato dall’Olympique Marsiglia nell’estate del 2016 senza riuscire a imporsi in Premier League. Il prestito al Borussia Dortmund l’aveva rilanciato, prima di questa stagione nella quale in sei mesi ha perso feeling col campo e con il gol con la maglia del Valencia.

Calciomercato Milan, Ultime notizie: nuovo affondo per Duncan e Sensi

Il Milan sul calciomercato di gennaio oltre a un attaccante cerca anche un centrocampista. Sembra però difficile riuscire a trovare un calciatore di valore a prezzo di favore. Per questo gli obiettivi già sondati porteranno a un nuovo tentativo. Secondo quanto riportato da SportItalia nel mirino dei rossoneri rimangono i centrocampisti del Sassuolo Alfred Duncan e Stefano Sensi. Se sull’italiano la squadra neroverde sembra essere irremovibile, sull’interno ghanese classe 1993 potrebbe esserci margine di trattativa. Per il calciatore sarebbe un ritorno a Milano visto che aveva già giocato anche se sull’altra sponda del Naviglio con la maglia dell’Inter. I nerazzurri l’avevano pescato da giovanissimo per farlo debuttare in Serie A nella stagione 2012/13. Il calciatore ha poi giocato un anno in prestito al Livorno prima di essere ceduto a titolo definitivo alla Sampdoria. Al Sassuolo però è arrivato il definitivo salto di qualità nell’estate del 2015.

