Calciomercato Napoli/ Ultime notizie, Alvino: “Se parte Allan ecco James Rodriguez”

Il calciomercato del Napoli parla di possibili cessioni e importanti arrivi, questo soprattutto in mezzo al campo. In luogo di Allan, cercato dal Paris Saint German, potrebbe arrivare James Rodriguez dal Bayern Monaco. Ne ha parlato Carlo Alvino che su Twitter ha evidenziato: “Spulciando in rete alcuni portali tedeschi riportano che il Napoli è davvero molto interessato a James Rodriguez. Non è un mistero che il calciatore sia sempre piaciuto a Carlo Ancelotti. Il suo nome però può essere collegato agli azzurri solo in caso di cessione del brasiliano Allan“. La Bild ha evidenziato come al momento il Bayern Monaco non avrebbe ancora preso una decisione in merito proprio al calciatore colombiano. La Juventus intanto sonda la situazione, favorita anche dai buoni uffici con il suo procuratore Jorge Mendes che gestisce gli interessi anche di Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo. Difficile pensare però che giocatori così importanti si possano muovere a gennaio.

Calciomercato Napoli, Ultime notizie: de Paul e Fofana nel mirino

Il Napoli ha già fatto affari di calciomercato in passato con l’Udinese, come quello che ha portato in Campania il centrocampista brasiliano Allan. Secondo quanto riportato da SportItalia pare che siano due i calciatori dei friulani nel mirino della squadra campana e cioè il centrocampista classe 1995 Seko Fofana e il talento argentino classe 1994 Rodrigo de Paul. Ne ha parlato Michele Criscitiello durante SportItaliaMercato, spiegando: “I rapporti tra le due società sono sempre stati buoni e c’è una corsia preferenziale con il club friulano. Ogni discorso però è legato al calciomercato estivo”. Va ricordato che soprattutto attorno a Rodrigo de Paul c’è una folta schiera di concorrenti. L’ex Valencia piace molto sia all’Inter che alla Roma, pronte a sondare il terreno per l’estate prossima. Al momento non ci sono rumors su Fofana che comunque potrebbe essere un profilo interessante per molti club.

