Calciomercato Roma/ Ultime notizie: i giallorossi tornano su Malcom del Barcellona

La Roma potrebbe tornare su un vecchio obiettivo di calciomercato, Malcom del Barcellona. I blaugrana lo scipparono ai giallorossi l’estate scorsa, con il calciatore che era stato praticamente annunciato e atteso da decine di tifosi all’aeroporto di Ciampino. Un blitz del club catalano era riuscito a far cambiare idea agli agenti del calciatore, costringendo i girondini a fare una brutta figura coi capitolini. Secondo quanto riportato dalla versione online del The Sun Monchi avrebbe anticipato nell’affare il Tottenham di Mauricio Pochettino, strappando una bozza di accordo per il prestito fino alla fine della stagione. Sempre secondo gli inglesi la trattativa potrebbe essere minata dallo stesso calciatore che dopo la situazione dell’estate scorsa non sarebbe sereno ad approdare a Roma. I giallorossi non si fermano nella ricerca di un esterno d’attacco mentre il Torino, come riporta TuttoMercatoWeb, insiste per Diego Perotti incontrando però delle difficoltà nella trattativa.

Calciomercato Roma, ultime notizie: l’Arsenal piomba su Zaniolo, ma…

L’Arsenal piomba su Nicolò Zaniolo e destabilizza il calciomercato della Roma. La società giallorossa non sembra intenzionata a cedere il giovane talento, conscia di avere tra le mani un talento davvero importante per il futuro. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport pare che i Gunners avrebbero da tempo avviato i contatti con Claudio Vigorelli, agente del centrocampista ex Virtus Entella. Monchi però starebbe lavorando al rinnovo del contratto con adeguamento dell’ingaggio per il giovane, l’intenzione è di legarlo al progetto giallorosso almeno fino al 2024. La Roma è consapevole di poter realizzare già ora una plusvalenza importante, visto che Zaniolo è arrivato come contropartita tecnica nell’affare che ha portato Radja Nainggolan all’Inter. Nonostante questo non vuole privarsi di un calciatore che tra le altre cose potrebbe essere ceduto a una cifra ancor più vantaggiosa tra un paio di stagioni.

