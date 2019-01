Immobile al Napoli?/ Calciomercato, l’agente: “Appena può scappa in Campania, lì ha tanti amici”

Ciro Immobile al Napoli? Sembra fantacalcio invece sono voci di calciomercato amplificate dalle parole del suo agente Marco Sommella. Questi a Radio Crc ha spiegato: “Ciro Immobile ha un legame davvero fortissimo con Napoli e le sue origini. Domenica dopo la partita si fermerà nella città campana perché lunedì la Lazio concederà alla squadra un giorno libero. Nonostante non abbia mai indossato la maglia azzurra, appena può scappa a Napoli dove ha tante amicizie e interessi personali. Ha comprato anche una casa a 200 metri da quella di Insigne, è stata una coincidenza, i due sono amici amici ma da tanti anni sono anche vicini di casa. Quando viene a Napoli Ciro spesso si ferma al bar Cimmino, è legato a Salvatore Fantini che vedrà Napoli-Lazio solo dal cielo, Adora andare a mangiare da Cicciotto a Marekiaro. Ipotesi Napoli in passato? Se fosse arrivata un’offerta del Napoli non l’avrebbe mai rifiutata. Preferirono Higuain e col senno di poi i numeri dicono che non segna meno del Pipita”. Sono parole che sicuramente aprono la sensazione che qualcosa si possa fare sull’autostrada che porta da Roma a Napoli.

Immobile al Napoli? Calciomercato: le possibilità ci sono

Le possibilità di vedere Ciro Immobile al Napoli ci sono davvero e non è da escludere che il suo agente abbia voluto mandare un messaggio tra le righe alla squadra azzurra. L’attaccante della Lazio è nato a Torre Annunziata e quindi è molto legato alla città di Napoli dove ha trascorso la sua infanzia. Il club azzurro con Carlo Ancelotti ha riscoperto definitivamente Arkadiusz Milik, ma non sarebbe di certo di troppo un attaccante fisico e rapido che si adatterebbe a giocare anche insieme al polacco. L’affare non è facile perché il club biancoceleste apre a una cessione solo alle sue condizioni. Difficile capire dove i campani siano pronti a spingersi oppure se la situazione sia legata solo da fantasie che in questi giorni di calciomercato sono molto comuni. Sta di fatto che le voci si rincorrono e Ciro Immobile torna ad essere protagonista anche tra cessioni e acquisti della Serie A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA