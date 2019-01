Barella all’Inter/ Calciomercato, accordo vicino col Cagliari: la “chiave” è Nandez

Nicolò Barella è sempre più vicino all’Inter. La trattativa con il Cagliari sta per sbloccarsi: ieri c’è stato un incontro tra i due club. L’Inter ha trovato la strategia giusta per battere la concorrenza di Chelsea e Napoli. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, durante l’incontro si è parlato di Salcedo, attaccante classe 2001 della Primavera nerazzurra che piace molto alla società sarda. Questo affare però potrebbe essere discusso al termine della stagione. La svolta invece potrebbe arrivare con un centrocampista. Si tratta di Nahitan Nandez, calciatore uruguaiano del Boca Juniors pronto a sbarcare in Italia. Cosa c’entra con il trasferimento di Barella all’Inter? Il club nerazzurro, come riportato da SportMediaset, vuole pagare 40 milioni di euro più 10 di bonus (facilmente raggiungibili) per prenderlo dal Cagliari e aiutarlo ad acquistare Nandez. L’Inter lo segue da tempo, quindi ha deciso di “lasciarlo” al Cagliari per avere il via libera per il trasferimento di Barella. Un intreccio di mercato che accontenterà entrambi i club, visto che il Cagliari così avrà il suo rinforzo a centrocampo. L’Inter, dunque, è favorita, come ci aveva anticipato il procuratore Antonio Rombola.

BARELLA ALL’INTER, SVOLTA NELLA TRATTATIVA COL CAGLIARI

La collaborazione dell’Inter, che vanta ottimi rapporti con il direttore sportivo del Boca Juniors, Nicolas Burdisso, è stata fondamentale per il Cagliari nel raggiungimento di un accordo per il trasferimento di Nahitan Nandez. Il club nerazzurro manterrà un’opzione sul giocatore, perché vuole vederlo all’opera in Italia, ma intanto così si è garantita il sì del Cagliari alla cessione di Nicolò Barella senza rischiare aste selvagge. Quindi, Barella andrà all’Inter per 40 milioni di euro più 10 di bonus, che è la valutazione fatta inizialmente dal Cagliari. E Nandez andrà al club sardo. Resta però da trovare un accordo con il procuratore Alessandro Beltrami: l’offerta di un contratto quinquennale da 2,5 milioni a stagione sicuramente è convincente. Non possiamo escludere rilanci da parte di Chelsea e Napoli – mentre Roma e Juventus si sono defilate da tempo – ma i prossimi giorni saranno importanti per capire che piega prenderà la carriera di Barella, nelle ultime ore legata a quella di Nandez.

© RIPRODUZIONE RISERVATA