Calciomercato Inter/ Ultime notizie, affare fatto col Cruzerio per Brazao!

L’Inter ha messo a segno un colpo di calciomercato molto importante per il futuro. Ha infatti preso il portiere brasiliano del Cruzeiro Brazao che sarà immediatamente girato in prestito al Chievo Verona. Secondo quanto riportato a Sky Sport 24 durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale pare che la trattativa sia ormai da considerarsi chiusa. Il calciatore sarà a disposizione di Domenico Di Carlo da febbraio dopo aver finito il sub20 con la maglia del Brasile. Si parla di un affare per 2.4 milioni di euro più bonus con il calciatore che dopo sei mesi di prestito ai clivensi si legherà per cinque anni col club nerazzurro. Brazao fa sognare i tifosi meneghini perché compirà di fatto lo stesso percorso che ha fatto Julio Cesar per arrivare in Italia. Anche l’Acchiappasogni era stato parcheggiato per sei mesi al Chievo Verona prima di arrivare in nerazzurro per vincere tutto. Fu uno dei protagonisti assoluti del triplete del 2010 targato José Mourinho.

Calciomercato Inter, ultime notizie: nel mirino Pedrinho

L’Inter sta lavorando molto bene anche sul calciomercato del futuro, alla ricerca di talenti che possano esplodere con le stagioni a venire. Ne è dimostrazione l’operazione che porterà in nerazzurro il portiere brasiliano classe 2000 Brazao. Secondo FcInterNews il club allenato da Luciano Spalletti avrebbe messo nel mirino Pedrinho talento classe 1998 del Corinthians. Il suo ruolo naturale è quello di ala destra, ma in carriera ha giocato anche sull’altra corsia e come trequartista. In patria lo considerano un talento importante che può fare il salto di qualità già in questa stagione. Sempre secondo FcInterNews però l’affare potrebbe saltare a sorpresa per colpa di Paquetà, talento acquistato dal Milan in questa sessione di calciomercato dal Flamengo per 35 milioni di euro. Il Timao infatti proprio per questo motivo potrebbe volere una cifra anche superiore, cosa che i nerazzurri in questo momento non si potrebbero permettere soprattutto per un calciatore giovane e non dal rendimento assicurato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA