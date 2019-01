Calciomercato Juventus/ Ultime notizie, beffa United su Emeran e Pogba si allontana

La Juventus è stata beffata sul calciomercato dal Manchester United. Secondo Le Courrier Picard pare che i Red Devils abbiano bruciato i bianconeri nell’acquisto del classe 2002 Noam Emeran. Il calciatore gioca nell’Amiens e viene paragonati a tutti al fenomeno del Manchester City Leroy Sané. Il giovane ha dichiarato al giornale francese: “Il Manchester United è la migliore opzione tra le offerte che mi potrebbero permettere di raggiungere il top del calcio”. Fabio Paratici da diverso tempo seguiva questo talento che viene considerato un potenziale crack. Di sicuro servirà un po’ di tempo per capire se Emeran sarà in grado davvero di fare la differenza, lo United però intanto ha messo le mani su di lui pronto a farlo crescere nelle sue giovanili. La Juventus spera solo di non dover avere dei rimpianti di non aver chiuso la trattativa quando questo sembrava possibile alcune settimane fa.

Calciomercato Juventus, ultime notizie: Pogba sfuma

Il calciomercato della Juventus sembrava prevedere per l’estate prossima un assalto a Paul Pogba del Manchester United. I tifosi bianconeri avevano sognato il ritorno del calciatore francese dai Red Devils dopo che nell’estate del 2016 era stato venduto per una cifra importante tre anni più tardi dell’acquisto praticamente a zero sempre dagli inglesi. Il The Sun sottolinea come Ole Gunner Solskjaer abbia conquistato tutti a Manchester e come il suo rapporto sia straordinario soprattutto con il calciatore francese. Il tabloid britannico sottolinea come l’ex calciatore norvegese ora allenatore del club inglese abbia tenuto un lungo discorso con Pogba per confermargli che la sua intenzione è quella di costruire attorno a lui il futuro centrocampo della squadra. Attenzione però perché il calciomercato ama stupirci e le cose possono cambiare molto rapidamente. Non è da escludere dunque che magari tra qualche settimana si possa ritornare a parlare del centrocampista in ottica Juventus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA