Calciomercato Milan/ Ultime notizie, spunta Badelj per il centrocampo

Il Milan sul calciomercato di gennaio non ha intenzione solo di assicurarsi Krzysztof Piatek per sostituire Gonzalo Higuain. Serve sicuramente anche un centrocampista che dia un po’ di qualità alla manovra. Secondo quanto riportato da Il Messaggero sarebbe tornato di moda il nome di Milan Badelj della Lazio. Il centrocampista è scontento in biancoceleste dove è approdato in estate dalla Fiorentina. Simone Inzaghi non lo vede e pare che gradirebbe di buon grado una cessione. I rossoneri hanno bisogno di un calciatore di qualità per sostituire Lucas Biglia infortunato. La soluzione momentanea della diga formata da Franck Kessié e Bakayoko al momento sembra non convincere più Gennaro Gattuso che avrebbe bisogno di trovare finalmente qualità in mezzo al campo. Badelj è un classe 1989 portato in Italia dalla Fiorentina nell’estate del 2014 dopo aver fatto molto bene in Bundesliga con l’Amburgo.

Calciomercato Milan, Ultime notizie: Bertolacci verso il Genoa

Il Milan con il Genoa potrebbe fare più di un affare nella sessione di calciomercato di gennaio. Ormai sembra essere arrivata agli atti conclusivi la vicenda legata a Krzysztof Piatek, ma non è da escludere che in una trattativa totalmente slegata da quella per il centravanti polacco un calciatore possa fare il percorso inverso. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb si apre la possibilità di vedere Andrea Bertolacci tornare al Genoa. Il centrocampista classe 1991 cresciuto nel vivaio della Roma era esploso a Marassi tra il 2012 e il 2015, dimostrando di essere calciatore di assoluto valore. Il Milan lo aveva pagato 20 milioni nell’estate del 2015 per strapparlo proprio ai giallorossi. Nella scorsa stagione, dopo due annate opache, il ragazzo era stato ceduto al Genoa. Nel girone d’andata però Gennaro Gattuso non lo ha mai schierato in campo nonostante a volte avesse anche una situazione di emergenza a causa dei continui infortunati.

