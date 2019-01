Calciomercato Napoli/ Ultime notizie, Jorge Mendes offre Trincão

Tra le possibilità di calciomercato per il Napoli spunta il nome di Francisco Trincão, l’eclettico portoghese di 19 anni che gioca nel Braga. Il calciatore, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe stato proposto dal suo potente agente Jorge Mendes. Il calciatore è stato diverse volte accostato anche alla Juventus che fino a questo momento però non ha affondato il colpo per arrivare al giovane calciatore. Trincão è un classe 1999 di assoluta qualità che nasce come seconda punta ma può giocare su entrambe le corsie d’attacco. È legato da un contratto fino al 2023 con il Braga che sicuramente è consapevole di avere un gioiello tra le mani e quindi vorrà puntare al rialzo. Difficilmente però il Napoli e la Juventus decideranno di partecipare a un’asta per il calciatore che si aggiudicherà la squadra che si muoverà prima. Va ricordato che la Juventus ha sicuramente ottimi rapporti con Jorge Mendes, dopo l’arrivo in estate a Torino di Joao Cancelo e soprattutto Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Napoli, ultime notizie: si sgonfia l’ipotesi Allan-Psg

Nelle ultime settimane il calciomercato del Napoli si è scaldato anche attorno al nome di Allan. Il Paris Saint German, pronto a perdere Adrien Rabiot, sembrava intenzionato a presentare un’offerta difficile da rifiutare agli azzurri per il centrocampista ex Udinese. Ora però il club francese avrebbe deciso di guardare altrove, pronto ad annunciare l’acquisto di Julian Weigl dal Borussia Dortmund come riporta Le Parisien. L’ipotesi di puntare Allan quindi verrà rimandato almeno fino all’estate prossima. Va ricordato che Adrien Rabiot ha rifiutato la possibilità di rinnovare il contratto in scadenza a giugno e sembra aver trovato un accordo con il Barcellona. In seguito a questa notizia la società transalpina ha deciso di metterlo fuori rosa e dunque è stato costretto a piombare sul calciomercato per prendere una mezzala con le stesse caratteristiche. Allan è sicuramente un calciatore difficile da rimpiazzare e il Napoli può sorridere di averlo almeno fino alla fine della stagione.

