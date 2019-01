Calciomercato Roma/ Ultime notizie: i giallorossi tornano su Nacho, ma il Real Madrid lo blinda

Il calciomercato della Roma porta a un difensore di qualità che era stato già cercato in passato, Nacho del Real Madrid. Secondo El Confidencial, nella sua versione online, il club capitolino avrebbe avuto dei contatti diretti con il giocatore di recente cercando di far leva anche sul suo contratto che va in scadenza nel giugno del 2020. Florentino Perez in prima persona però starebbe lavorando a una proposta per prolungare l’accordo con il difensore centrale. Il classe 1990 è cresciuto nelle giovanili passando dal Castilla per poi affermarsi anche in prima squadra. Non è da escludere che i giallorossi stiano già pensando all’eventuale partenza di Kostas Manolas corteggiatissimo dalla Premier League ma anche dalla Juventus. Il difensore greco non dovrebbe partire nella sessione di calciomercato di gennaio, ma comunque potrebbe essere acquistato un altro centrale anche considerando l’infortunio capitato a Juan Jesus e alla poca affidabilità dimostrata fino a questo momento da Marcano.

Calciomercato Roma, ultime notizie: lo United mette 60 milioni sul piatto per Cengiz Under

Il Manchester United è pronto a fare follie, già nel calciomercato di gennaio, per arrivare a Cengiz Under della Roma. Sul calciatore ci sono da diverso tempo squadre importanti come Arsenal, Bayern Monaco e Tottenham. Secondo quanto riportato da FotoMac.com.tr però pare che i Red Devils siano pronti a mettere sul piatto della bilancia ben sessanta milioni di euro. Di fronte a un’offerta del genere la squadra giallorossa potrebbe essere anche tentata a cedere subito un calciatore giovane e di talento ma che genererebbe una plusvalenza davvero molto importante. Il classe 1997 turco era stato acquistato nell’estate del 2017 dall’Istanbul B.B. nell’estate del 2017 per una cifra davvero molto vicina ai 15 milioni di euro. I giallorossi avevano inserito nel contratto una clausola che avrebbe garantito ai turchi il 20% di una possibile vendita futura e in questo caso dovrebbero corrispondere 12 milioni di euro all’Istanbul B.B. Cengiz Under è un calciatore importante per la squadra di Eusebio Di Francesco, ma la cessione a queste cifre diventa quasi obbligatoria.

