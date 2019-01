Duvan Zapata all’Inter?/ Calciomercato, ultime notizie: dall’Atalanta la riserva-alternativa a Icardi

Calciomercato Inter, fari puntati su Duvan Zapata per l’attacco del futuro. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, la dirigenza nerazzurra ha bloccato il calciatore di proprietà Atalanta in vista della prossima stagione: una mossa a sorpresa che ha duplice valore, sia cautelarsi in caso di rottura con Mauro Icardi che avere un’alternativa di valore per il bomber argentino. Un’operazione non semplice, data la situazione contrattuale del classe 1991: Zapata si trova all’Atalanta in prestito biennale, pagato 12 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro nel 2020. I rapporti tra le due società sono ottimi e nell’affare potrebbe rientrare anche Lautaro Martinez: il Torito potrebbe sbarcare a Bergamo in prestito per un anno e avere la possibilità di giocare con continuità.

DUVAN ZAPATA INTER: I DETTAGLI

Sport Mediaset riporta che la dirigenza meneghina ha incontrato nel weekend l’agente Fernando Villareal, che cura gli interessi dell’ex Napoli, e ha trovato terreno fertile. Per rendere possibile l’affare, la Dea dovrebbe anticipare i tempi del riscatto e, in un secondo momento, vendere il calciatore all’Inter per una cifra che si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Molto ma non tutto dipenderà da Icardi: la mossa Duvan Zapata per l’Inter tornerà utile sia in caso di cessione che di permanenza del classe 1993 di Rosario. 13 gol tra Serie A, Europa League e Coppa Italia per il colombiano, che nelle scorse settimane ha rivelato di aver tifato proprio per il Biscione da bambino: e ora ci potrebbero essere, ancora, i colori nerazzurri nel suo futuro…

