Piatek al Milan/ Ultime notizie: giorno decisivo, accordo col Genoa ancora da trovare

Krzysztof Piatek è senza dubbio il protagonista assoluto della giornata di oggi, venerdì 18 gennaio. Sappiamo bene che il polacco è vicinissimo al Milan, che lo ha scelto come erede di Gonzalo Higuain, che invece oggi è atteso dal Chelsea. L’affare Piatek al Milan ha ottime possibilità di andare in porto, ma va detto che c’è ancora qualche dettaglio da stabilire e dunque le prossime ore saranno fondamentali per il buon esito della trattativa. Innanzitutto vanno soddisfatte le richieste del Genoa, che di certo non ha intenzione di svendere a metà stagione il suo attaccante di riferimento, capace di segnare 13 gol in 18 partite di campionato (più altri sei in Coppa Italia) in metà stagione al suo primo anno in Italia. Un rendimento eccellente, che ha fatto di Piatek la rivelazione del campionato e ha indotto il Milan a scegliere proprio il polacco come erede designato del partente Higuain. Per il Genoa i gol di Piatek sono fondamentali sulla strada della salvezza e dunque servirà un’offerta significativa per incassare il sì della società di Enrico Preziosi.

PIATEK AL MILAN: GIORNO DECISIVO PER LA TRATTATIVA CON IL GENOA

Il punto di partenza possono essere le parole di Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa: “Aspettiamo che il Milan ci contatti, in base a quello che proporranno prenderemo le nostre decisioni”. Dal canto suo il Milan deve far quadrare i conti, che sono nel mirino della Uefa, dunque sarà necessario investire per Piatek non più di quanto si sarebbe speso per Higuain da qui a giugno per il prestito oneroso e lo stipendio – certamente superiore per il Pipita piuttosto che per il polacco. Ecco perché per prima cosa servirà il via libera dell’amministratore delegato Ivan Gazidis per poi trattare con il Genoa, al quale verrà proposto per il momento un prestito oneroso per Piatek, perché un acquisto immediato sarebbe insostenibile per il Milan: di conseguenza, andrà trovata la formula giusta per soddisfare le esigenze di tutte le parti in causa. Il punto più semplice dovrebbe essere trovare l’accordo per il nuovo stipendio di Piatek, che al Genoa prende circa mezzo milione di euro l’anno: il Milan dovrebbe dargliene due, che sono sempre molto lontani dai nove di Higuain…

© RIPRODUZIONE RISERVATA