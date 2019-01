Schick resta alla Roma?/ Calciomercato, Bofisé: “Finalmente si sta ambientando” (Esclusiva)

Patrik Schick resta alla Roma, nella sessione di calciomercato di gennaio non si muove questo è sicuro. Il calciatore ex Sampdoria sembra finalmente sul punto di esplodere. Le sue ultime prestazioni stanno rassicurando la Roma e anche i tifosi, proprio lui potrebbe essere il dopo Dzeko. Scongiurate quindi le possibilità di una sua partenza, di un suo addio dalla squadra di Di Francesco. Almeno per il momento la situazione sembra essere questa. Vedremo poi cosa ci dirà il girone di ritorno. Ma per saperne di più abbiamo sentito l’operatore di mercato Giuseppe Bofisè. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Schick potrebbe partire dalla Roma?

No, non credo ormai si sta ambientando fino in fondo e la Roma punterà su di lui fino in fondo.

Neanche il girone di ritorno potrebbe cambiare le scelte giallorosse?

Credo che questo non possa accadere perchè sta giocando bene e Schick sta cominciando a dimostrare tutto il suo valore.

Finora quali cose l’avevano frenato…

Un po’ magari la giovane età, il carattere un po’ introverso. Magari anche il fatto di sentire molto la pressione di una piazza come Roma. Non è lo stesso come giocare a Genova, è una situazione tutta diversa…

Quindi la società giallorossa deciderà di intervenire in altri reparti, non in attacco…

La difesa e il centrocampo dovrebbero essere i reparti dove si interverrà, magari per sopperire all’infortunio di Juan Jesus.

Il tuo giudizio su Schick.

E’ un giocatore di valore, che sta venendo fuori, un investimento importante per la squadra di Di Francesco. Un giocatore che a poco potrebbe crescere sempre di più in futuro.

(Franco Vittadini)



