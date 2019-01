Calciomercato Inter/ Ultime notizie, Wanda Nara a sorpresa: “Icardi rinnova, Marotta lo vuole tenere”

Il capitolo rinnovo-Icardi si amplia di un nuovo capitolo che ovviamente può cambiare le sorti del calciomercato dell‘Inter. Wanda Nara, moglie e agente del calciatore, è stata fermata da Striscia La Notizia con Valerio Staffelli che nella puntata di ieri sera le ha consegnato un Tapiro d’oro. Alla domanda sul rinnovo per una volta l’argentina è stata meno criptica del solito e ha sottolineato: “Mauro Icardi rinnova. Marotta lo vuole e non c’è nessuna distanza, va tutto bene“. Poco dopo però di fronte a un’altra domanda, risponde in un modo che fa sorgere dei dubbi. Quando l’inviato del tg satirico le domanda qualcosa sulla multa da 100mila euro Wanda Nara risponde: “Non c’è nessuna multa”. Questa risposta fa sorgere dei dubbi che semplicemente volesse glissare su possibili polemiche legate al tira e molla che l’ha vista protagonista sui social network alla ricerca di un cospicuo aumento di ingaggio per suo marito.

Calciomercato Inter, ultime notizie: Barella rifiuta il Napoli e si avvicina

Il calciomercato dell’Inter è decisamente proiettato sul futuro, per questo la società sembra essere pronta a investire molto su Nicolò Barella. Secondo quanto riportato da SportItalia il forte centrocampista del Cagliari avrebbe rifiutato l’offerta del Napoli. Tutto farebbe dunque pensare che l’Inter possa essere la sua prossima squadra. I partenopei sembravano pronti ad affondare il colpo, ma si sono trovati improvvisamente in difficoltà di fronte alle richieste della squadra rossoblù. Giulini, presidente dei sardi, è consapevole di avere tra le sue fila un campione in erba che potrebbe portarlo a guadagnare una cifra davvero importante. Questo potrebbe permetterle di guadagnare una importante plusvalenza visto che cresciuto nel vivaio. Barella è un centrocampista dotato di un grande passo che può permettergli di giocare sia come trequartista che come interno di un reparto a tre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA