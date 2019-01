Calciomercato Juventus/ Ultime notizie, Venerato: “Scambio Isco-Dybala non è una boutade”

Il calciomercato della Juventus potrebbe molto presto arricchirsi con uno scambio che ha del clamoroso. Dalla Spagna arrivano delle voci che fanno pensare a uno scambio tra bianconeri e Real Madrid con Paulo Dybala pronto a volare in Spagna e Mariano Isco ad approdare in Italia. Il centrocampista spagnolo è da sempre nel mirino di Massimiliano Allegri che diverse volte ha chiesto uno sforzo alla dirigenza. Del possibile scambio ha parlato anche Ciro Venerato, giornalista della Rai, ai microfoni di Radio Sportiva dove ha specificato: “Non è una boutade di calciomercato. Al momento è una suggestione, ma potrebbe diventare qualcosa di concreto. Al momento è ancora presto“. Isco sarebbe il calciatore perfetto per il tecnico bianconero che dopo aver cambiato diversi moduli quest’anno con l’arrivo di Cristiano Ronaldo ha scelto di passare al suo modulo preferito, il 4-3-1-2 dove la Joya fa fatica ad inserirsi.

Calciomercato Juventus, ultime notizie: Romero è sempre più vicino

La Juventus e il Genoa si sono incontrati ieri per un punto sul calciomercato sia presente che futuro. Sull’immediato si è discusso della possibilità di vedere passare dal bianconero al rossoblù Stefano Sturaro e Marko Pjaca per ora parcheggiati rispettivamente allo Sporting Lisbona e alla Fiorentina. Si è poi parlato della prossima stagione con i bianconeri che insistono per Cristian Romero. Alfredo Pedullà a SportItalia ha sottolineato come i bianconeri abbiano ormai in pugno il difensore argentino. L’affare si dovrebbe concludere molto a breve per una cifra che si aggira attorno ai venti milioni di euro. Il calciatore dovrebbe rimanere in prestito al Grifone va stabilito solo se fino a giugno o fino all’estate del 2020. Nel caso dovesse tra sei mesi arrivare a Torino i bianconeri cercheranno un altro club dove mandarlo a giocare titolare per continuare il suo percorso di crescita in attesa di diventare una colonna della Juventus.

