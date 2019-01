Calciomercato Milan/ Ultime notizie: chiesto Diawara al Napoli, ma…

Il calciomercato del Milan dopo l’affare Piatek si dovrà mettere sulle tracce di un centrocampista. Con l’infortunio di Lucas Biglia serve un calciatore che possa dare qualità in mezzo e liberare Paquetà da improbabili compiti difensivi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale di Sky Sport 24, pare che i rossoneri abbiano chiesto al Napoli Amadou Diawara. Il club meneghino vorrebbe il centrocampista ex Bologna in prestito, ma gli azzurri lasciano partire calciatori solo a titolo definitivo. Nonostante al momento non ci siano possibilità di convincere gli azzurri a calarsi nella trattativa non è da escludere che l’affare si possa comunque fare nei prossimi giorni. Diawara è un centrocampista completo che da’ il suo meglio in mezzo al campo e che può fare la differenza anche se parte da interno in un reparto a tre. Sarebbe il partner ideale per Kessié e Bakayoko.

Calciomercato Milan, ultime notizie: Halilovic e Bertolacci verso Genoa

Nell’affare di calciomercato che dovrebbe portare Piatek dal Genoa al Milan non è da escludere che possano esserci anche dei calciatori in grado di fare il percorso inverso. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport 24 a Calciomercato – L’Originale il Grifone sarebbe interessato a due calciatori del club meneghino e cioè Alen Halilovic e Andrea Bertolacci. Se per il primo si cerca l’accordo tra il club e il calciatore per il secondo invece la situazione sembra essere molto più complicata. Tutto dipende paradossalmente dal Pipita Gonzalo Higuain, fino a quando questi non sarà un calciatore del Chelsea non si potrà procedere all’acquisto del polacco Piatek e quindi rimarrà bloccato il passaggio dei due centrocampisti in rossoblù. Il centrocampista croato classe 1996 avrebbe così la possibilità di giocare con continuità e riuscire a dimostrare di avere le qualità per tornare poi in rossonero nella prossima stagione.

