Calciomercato Napoli/ Ultime notizie, gli azzurri vogliono 120 milioni per Allan

Il Paris Saint German si ritira dalla corsa ad Allan con il calciomercato del Napoli in uscita al momento fermo. Secondo Le 10 Sport pare che gli azzurri abbiano fatto perdere la voglia di trattare al club transalpino chiedendo per il centrocampista brasiliano 120 milioni di euro. Allan è un calciatore fondamentale nello scacchiere tattico di Carlo Ancelotti e per questo la possibile cessione è legata solo ed esclusivamente di fronte a un’offerta da far perdere la testa. Nato a Rio de Janeiro nel 1991 il centrocampista carioca è stato portato in Italia dall’Udinese che nell’estate del 2012 lo era andata a pescare nel Vasco de Gama. Gli azzurri l’hanno acquistato dai friuliani nel 2015 per 12 milioni di euro più il prestito biennale con diritto di riacquisto dell’attaccante Duvan Zapata ora all’Atalanta. Sicuramente è stato un colpo importante che ha permesso agli azzurri di costruirsi in casa uno dei centrocampisti più forti d’Europa.

Calciomercato Napoli, ultime notizie: duello con la Juventus per Ndombele

Il Napoli sul calciomercato guarda anche al futuro. Nel mirino ormai da diverso tempo è entrato il classe 1996 del Lione Tanguy Ndombele. Il calciatore è stato seguito a lungo anche se ora ci sarà da guardarsi anche dalla Juventus. I bianconeri sono piombati sul centrocampista e incontreranno nei prossimi giorni il suo procuratore. Attenzione però perché su Ndombele non ci sono solo Napoli e Juventus ma un po’ tutte le big europee. Il francese è un centrocampista di 181 centimetri, dotato di un fisico importante e anche di tecnica e rapidità. Questo gli ha permesso anche di essere piuttosto duttile e utilizzato come esterno di destra. In stagione con la maglia del Lione ha collezionato 27 presenze tra Ligue 1, Champions League, Coupe de la Ligue e Coupe de France. Proprio in Champions ha fatto la differenza segnando due reti.

