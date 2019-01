Calciomercato Roma/ Ultime notizie: il Tottenham chiede Schick, ma Monchi dice di no

La Roma deve gestire anche il calciomercato in uscita con diversi calciatori che sono cercati dalle big europee. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale, pare che il Tottenham abbia provato l’affondo per Patrick Schick. Gli Spurs hanno la necessità di sostituire Harry Kane che è fermo a box per un infortunio e dovrebbe averne almeno per due mesi. La Roma ha deciso però al momento di respingere l’offerta al mittente per il calciatore più costoso della sua storia. Schick ha vissuto una stagione da oggetto misterioso, ma proprio in questa stagione sembra essere ambientato, pronto a sbocciare. Attaccante con un fisico importante può giocare sia da prima punta che da esterno largo a destra e a sinistra. Arrivò nell’estate del 2017 dopo che era stato annunciato dalla Juventus che lo aveva rispedito al mittente per dei problemi palesati dalle visite mediche.

Calciomercato Roma, Ultime notizie: Dzeko verso l’addio

Il calciomercato della Roma è molto attivo anche sul fronte dei rinnovi. Si sta lavorando a fondo per cercare di prolungare e migliorare il contratto del giovane Nicolò Zaniolo. Secondo Sky Sport invece c’è immobilismo nei confronti di Edin Dzeko che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2020. La sensazione è che il classe 1986 possa essere ceduto al migliore offerente durante l’estate prossima per evitare proprio di perderlo a zero. Difficile se non impossibile che venga proposto all’ex Manchester City e Wolfsburg un rinnovo di contratto. Molto dipenderà dalle volontà del calciatore che proprio un anno fa a gennaio sembrava a un passo dal volare in Cina dove erano pronti a fare ponti d’oro per averlo. Nonostante abbia raggiunto ormai i 33 anni Edin Dzeko è uno dei centravanti più forti d’Europa che dopo un anno molto complicato al suo approdo in Italia ha iniziato a segnare a valanga. La Roma però ha deciso e nel futuro vuole puntare tutto su Patrik Schick per il quale ha appena rifiutato un’offerta dal Tottenham.

