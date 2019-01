Hamsik lascia il Napoli?/ Calciomercato, De Notaris: “Non rientra più nei programmi azzurri” (Esclusiva)

Marek Hamsik lascerà il Napoli a fine stagione? Un addio che lascerebbe tanta tristezza nei tifosi degli azzurri. In passato vicino alla Juventus il capitano del Napoli potrebbe essere diretto a lidi lontani come quello cinese o l’Arabia Saudita magari per strappare un contratto miliardario. Hamisk del resto non sembra più rientrare nei programmi della società di De Laurentiis. Ma per saperne di più abbiamo sentito l’operatore di mercato Ernesto De Notaris. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Crede che Hamsik possa lasciare veramente il Napoli?

Credo di sì, del resto non rientra più nei programmi del Napoli, anche se lui magari vorrebbe restare.

La Juventus lo sta cercando quanto servirebbe alla formazione bianconera?

No, non finirà alla Juve, penso proprio che questa cosa non possa accadere. Hamsik non finirà alla Juve.

In quali altre squadre italiane potrebbe giocare?

Hamsik non resterà nel campionato italiano, è destinato a andare a giocare in altri campionati, la sua avventura nel nostro paese ormai è finita…

In quali formazioni straniere potrebbe finire?

Non resterà in Europa, potrebbe finire in Cina o magari in Arabia Saudita, dove potrebbe strappare un contratto miliardario.

Lo ritiene alla fine della sua carriera?

Non alla fine della carriera, ma non è più utile al gioco del Napoli che deve puntare su forze e calciatori freschi per puntare in alto.

Resterà nel cuore dei tifosi del Napoli…

Questo sicuramente, i tifosi del Napoli amano Hamsik, lo ricorderanno sempre come uno di loro. E’ entrato nel cuore di questa città…

(Franco Vittadini)



