Immobile lascia la Lazio?/ Calciomercato, Perotto: “Difficile parta a gennaio, ma…” (Esclusiva)

Ciro Immobile lascerà la Lazio a giugno? Difficile da dirlo, ma sembra impossibile possa partire nel calciomercato di gennaio. Gol, assist, un livello di calcio molto alto che hanno spinto come dice radiomercato il Napoli ad interessarsi a lui. Nella formazione di Ancelotti Immobile potrebbe anche finire a giugno ma ci sono altre squadre che lo vogliono. Come il Liverpool che lo vorrebbe inserire nel suo attacco stellare. Come altri club ancora, magari però Immobile continuerà a vestire la maglia della Lazio, una grande squadra anche lei. In caso di qualificazione alla Champions contare su Immobile sarebbe una garanzia per la formazione biancoceleste… Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Pierpaolo Perotto. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Ciro Immobile potrebbe lasciare la Lazio?

A giugno potrebbe succedere, adesso credo che sia più difficile. In ogni caso credo che gli converrebbe restare alla Lazio, una squadra che punta a traguardi importanti, in odore di Champions e che partecipa all’Europa League.

Il Napoli lo vuole, come si inserirebbe nella squadra di Ancelotti?

Parto col dire che il Napoli è veramente coperto in tutti i ruoli d’attacco. Se le cose cambiassero a giugno, Immobile potrebbe trovare spazio, ma questa è una cosa tutta da vedere.

Pare che lo cerchi anche il Liverpool?

Intanto il Liverpool è primo in campionato e ha un reparto offensivo molto forte. Poi c’è da dire che Immobile nelle sue esperienze straniere in Spagna e Germania non ha avuto molta fortuna. Klopp l’ha avuto al Borussia Dortumd, bisogna vedere che rendimento potrebbe avere lo stesso Immobile.

Dove potrebbe finire ancora?

Forse al Milan, ma c’è da dire che Immobile gioca nello stesso ruolo di Higuain che non ha avuto fortuna nella formazione rossonera. E’ un centravanti da area di rigore, come l’attaccante argentino e non so come potrebbe andare bene per il Milan!

Cosa gli manca per essere un centravanti di statura mondiale…

Immobile è già un centravanti di grande valore. Se fosse in una big lo dimostrerebbe ancora di più. Gli manca poco per diventare un centravanti di statura mondiale…

