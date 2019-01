Calciomercato Inter/ Ultime notizie, Beppe Marotta apre a Godin!

Il primo colpo di calciomercato dell‘Inter nel 2019 sembrava Diego Godin, forte difensore centrale e capitano dell’Atletico Madrid che va in scadenza di contratto a giugno. Visto che non se n’era più parlato però la sensazione è che l’affare potesse svanire. Ieri però la conferma è arrivata dal dirigente nerazzurro Beppe Marotta che ha sottolineato l’interesse dei nerazzurri ai microfoni di Dazn: “Godin rientra tra i profili di campioni che non dobbiamo farci scappare. C’è ampia disponibilità da parte nostra“. Si è parlato ovviamente anche del futuro di Mauro Icardi e sul suo rinnovo: “Discusso? Forse da voi, queste cose sono nelle dinamiche del calcio. Non c’è alcun dubbio che rimarrà qui, noi siamo contenti di lui e viceversa. Dobbiamo solo mettere le firme“. Con queste parole si potrebbe chiudere una lunga telenovela alimentata sui social network dalla moglie e agente dell’argentino Wanda Nara.

Calciomercato Inter, ultime notizie: Luka Modric chiude la porta

L’estate scorsa durante la sessione di calciomercato si è parlato molto di Luka Modric per l’Inter. Un affare che sembrava possibile e che avrebbe fatto sussultare i tifosi nerazzurri. Di recente si è parlato anche della possibilità di vedere il calciatore arrivare l’estate prossima. Alla fine della gara vinta dal Real Madrid contro il Siviglia di ieri però il calciatore croato è tornato a parlare del suo futuro, chiudendo di fatto la porta ai nerazzurri anche se in maniera indiretta. Ha sottolineato: “Ho ancora un anno e mezzo di contratto e sono tranquillo. C’è ancora tempo. Sono felice qui a Madrid come lo era il primo giorno. Il mio desiderio è quello di rimanere qui ancora più tempo, anche dopo la scadenza del contratto“. Di recente si era sparsa la voce anche di un possibile passaggio del calciatore alla Juventus, che sembrava pronta a inserirsi nella trattativa tra Inter e Real Madrid.

