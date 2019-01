Calciomercato Juventus/ Ultime notizie, anche il Chelsea di Sarri in fila per Isco

Il calciomercato della Juventus continua ad avere un sogno, Mariano Isco. Il trequartista spagnolo del Real Madrid è rimasto ancora in panchina ieri e nella sessione di riparazione di gennaio potrebbe chiedere la cessione. Massimiliano Allegri lo segnala da diverse stagioni e sarebbe perfetto per il suo 4-3-1-2. Giocatore tecnico e dotato di un grandissimo piede può fare la differenza grazie ai suoi tempi di gioco. Secondo RaiSport però si sarebbe inserito tra bianconeri e blancos il Chelsea di Maurizio Sarri. Un rivale scomodo che potrebbe accettare dal Real Madrid soldi e Isco per Eden Hazard, favorendo così l’affare. I bianconeri dall’altra parte potrebbero rispondere con Paulo Dybala ponendo in essere una scelta molto difficile da compiere per la squadra di Florentino Perez. Quello che sembra scontato è l’addio di Isco alla Spagna che se non avverrà a gennaio sarà solo rimandato all’estate prossima.

Calciomercato Juventus, ultime notizie: il Chelsea rifiuta la formula per Emerson Palmieri

La Juventus continua a cercare sul calciomercato un terzino sinistro. L’idea è quella di andare a prendere un calciatore importante, che gioca poco, in prestito per farne la riserva di Alex Sandro e permettere a Leonardo Spinazzola di andare a giocare con continuità al Bologna. Il calciatore messo nel mirino è l’italo-brasiliano Emerson Palmieri che al Chelsea non trova spazio e che in Italia ha già giocato con la maglia della Roma. Giocatore tecnico e dalle qualità interessanti era stato cercato dai bianconeri proprio poco prima del passaggio in Premier League, affare che non andò in porta per un brutto infortunio. Secondo quanto riportato da Tuttosport il Chelsea e la Juventus ne avrebbero parlato nel corso dei colloqui per Gonzalo Higuain. I Blues però avrebbero al momento rifiutato la possibilità di cedere il calciatore ai bianconeri in prestito con diritto di riscatto, vorrebbero invece cederlo a titolo definitivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA