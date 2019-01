Calciomercato Milan/ Ultime notizie, tre portoghesi pronti a sbarcare in rossonero!

Il Milan sul calciomercato guarda anche al futuro, pronto a mettere a segno un colpo importante in difesa. Secondo quanto riportato dal portale di Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, pare che sia stato raggiunto l’accordo con lo Sporting CP per Tiago Djalò centrale classe 2000. Sicuramente si tratta di un ragazzo dalle ottime potenzialità che da tempo era seguito dalla Lazio e dai due club di Manchester in Inghilterra. Djalò era in scadenza di contratto, ma il Milan ha voluto accelerare per prendere il calciatore e aggregarlo subito alla Primavera e così farlo ambientare al calcio italiano. Il ragazzo è atteso lunedì a Milano per la firma del contratto. Una piccola curiosità arriva da una clausola voluta dallo Sporting che eviterà alla squadra rossonera di vendere in futuro il ragazzo alle due rivali dei lusitani Porto e Benfica. Al momento manca solo l’ufficialità per chiudere l’affare che si può considerare definito.

Calciomercato Milan, ultime notizie: occhi su Bruno Viana e Novais

Il Milan punta sul calciomercato portoghese per arricchire la sua squadra di talenti giovani e di grande spessore. Secondo quanto riportato da Tuttosport i rossoneri avrebbero messo nel mirino due calciatori dello Sporting Braga Bruno Viana e Joao Novais. Un talent scout della squadra rossonera era presente in Portogallo a seguire la sfida Sporting Braga-Aves di Coppa di Portogallo. Bruno Viana è un difensore centrale classe 1995 di ben 187 centimetri. Un giocatore di spessore fisico e tecnico che è arrivato al Braga dall’Olympiakos l’estate scorsa. Anche Joao Novais è un nuovo acquisto, preso dal Rio Ave, ala sinistra classe 1993 dotato di un buon passo e di un destro decisamente interessante. I due acquisti potrebbero sicuramente regalare a Gennaro Ivan Gattuso delle alternative in più, anche se non è da escludere che per chiudere la trattativa bisognerà aspettare la fine della stagione.

