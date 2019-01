Calciomercato Roma/ Ultime notizie, osservatore dell’Arsenal a seguire Zaniolo

Sul calciomercato la Roma vuole blindare Nicolò Zaniolo, centrocampista arrivato dall’Inter nell’affare Nainggolan e letteralmente esploso in questa stagione. I giallorossi vogliono rinnovare il contratto del calciatore, concedendogli anche un aumento dell’ingaggio. Attenzione però perché in estate saranno diverse le squadre che proveranno a prenderlo. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb ieri allo Stadio Olimpico per Roma-Torino c’erano gli osservatori dell’Arsenal. I Gunners avrebbero messo nel mirino proprio Nicolò Zaniolo oltre che il difensore del Torino N’Koulou. Difficile pensare che la squadra capitolina possa cedere proprio ora Zaniolo, anche se non è da escludere che di fronte a un’offerta monstre possano anche decidere di accettare. In Inghilterra ci hanno già abituato a cifre incredibili di fronte alle quali sarebbe impossibile per la squadra di James Pallotta dire di no.

Calciomercato Roma, ultime notizie: nuova beffa ai nerazzurri?

La Roma sembra averci preso gusto sul calciomercato a pescare talenti poco noti da far esplodere. Dopo aver lanciato nell’olimpo dei grandi Nicolò Zaniolo la sensazione è che i giallorossi siano pronti a una nuova beffa ai nerazzurri. Secondo quanto riportato da SportItalia il club capitolino avrebbe messo gli occhi su Andrew Gravillon talento di proprietà della Pescara sul quale però i meneghini hanno un diritto di riacquisto. Il difensore classe 1998 è originario della Guadalupa, ma non è extracomunitario in quanto ha il passaporto francese. Giocatore rapido e dotato di un fisico importante, è alto 188 centimetri, potrebbe essere davvero un colpo interessante per il futuro. I nerazzurri hanno già in agenda il suo riscatto, ma se dovesse arrivare un’offerta importante non è da escludere che possa anche accettare di cederlo. Vedremo se la squadra giallorossa deciderà di mettere sul piatto un’offerta importante per lui.

