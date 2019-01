Darmian alla Juventus/ Calciomercato: accordo con il Manchester United, ma serve una cessione…

Matteo Darmian alla Juventus: un altro rinforzo per Massimiliano Allegri. L’ex terzino del Torino è molto vicino all’addio al Manchester United. A darne notizia è la Gazzetta dello Sport, secondo cui la Juventus avrebbe già trovato l’accordo con il giocatore e con il club inglese. Darmian, a lungo corteggiato la scorsa estate dal club campione d’Italia, dovrebbe tornare a Torino, ma stavolta sponda bianconera, con la formula del prestito oneroso da circa 4 milioni di euro e diritto di riscatto. Con l’arrivo di Darmian dovrà fare le valigie Leonardo Spinazzola, che sarà ceduto in prestito. E quindi per il terzino dei Red Devils è vicino il ritorno in Italia dopo tre stagioni e mezzo caratterizzate da più ombre che luci. Dopo una prima stagione tutto sommato positiva, Darmian ha visto sempre meno il campo. E dunque sta per arrivare un giocatore che può rappresentare un’alternativa ad Alex Sandro e Cancelo.

DARMIAN ALLA JUVENTUS, ACCORDO CON IL MANCHESTER UNITED

Il trasferimento di Matteo Darmian dal Manchester United alla Juventus è un’operazione che resta da definire nei dettagli: nei prossimi giorni potrebbe arrivare la svolta decisiva. La trattativa è legata a doppio filo a quella per la cessione di Leonardo Spinazzola. La Juventus crede molto nel terzino ex Atalanta, quindi vuole cederlo solo in prestito per permettergli di giocare con continuità dopo aver recuperato dalla lesione al legamento crociato anteriore e del menisco mediale, infortunio che ha riportato lo scorso maggio. Il Bologna, stando a quanto riportato da SportMediaset, è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Con questa cessione dunque si sbloccherebbe l’affare in entrata e Darmian potrebbe tornare in Italia per vestire la maglia della Juventus. A Massimiliano Allegri servono forze pronte in vista della seconda parte della stagione, quella dell’assalto agli obiettivi stagionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA