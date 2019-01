Mandzukic lascia la Juventus?/ Calciomercato, Pellicani: “Difficile, i bianconeri ci puntano” (Esclusiva)

Mario Mandzukic può lasciare la Juventus a fine stagione? Difficile se non impossibile pensarlo sul calciomercato, il croato è un trascinatore attaccante di grande qualità tecnica e di grande grinta. Un giocatore desiderato da tanti club che vanno per la maggiore, con formazioni come quelle cinesi disposte a offrigli un contratto super. Cosa succederà però a giugno, l’attaccante croato rimarrà ancora a Torino? Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Dario Pellicani. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Mandzukic potrebbe lasciare la Juventus?

Non credo per la Juventus è un giocatore che conta molto, un giocatore di grande qualità tecnica e di valore assoluto.

Lo ritieni ancora fondamentale per il gioco della Juventus?

Direi di sì, direi proprio di sì, lo sarebbe per qualsiasi squadra, per qualsiasi formazione.

Potrebbe andare in Cina?

A giugno magari il mercato potrebbe proporre delle situazioni diverse rispetto ad adesso. Se arrivasse un’offerta super Manduzkic potrebbe anche accettare, credo però che possa anche rimanere in bianconero.

Dove potrebbe andare ancora?

Nella Premier League, un campionato dove tanti club potrebbero offrirgli un contratto importante.

Credi che sia uno degli attaccanti più forti del mondo?

Lo è, Mandzukic è molto forte, fa reparto da solo, è un attaccante veramente bravo in grado di fare sempre la differenza…

(Franco Vittadini)



