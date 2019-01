Tonali alla Juventus?/ Calciomercato, Miele: “Non è ancora pronto, ma…” (Esclusiva)

Si parla ripetutamente di Sandro Tonali alla Juventus, ma sul calciomercato sono diverse le squadre che lo cercano. È nato a Lodi l’8 maggio 2000, ma è già considerato l’enfaint prodige del calcio italiano. Sta portando le Rondinelle a traguardi prestigiosi. Sta soprattutto dimostrando le sue grande qualità calcistiche, tanto che in tanti lo considerano il nuovo erede di Andrea Pirlo E’ da capire dove possa andare a giocare la prossima stagione, anche se in tanti lo vedono già in maglia bianconera. Ma per saperne di più abbiamo sentito l’operatore di mercato Mario Miele. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Tonali partirà sicuramente da Brescia?

Direi di sì, questa mi sembra una cosa scontata.Tonali la prossima stagione dovrebbe lasciare il Brescia.

Dovrebbe andare alla Juventus…

Non credo che sia già maturo per una squadra di così grande valore come la Juventus. Semmai il club bianconero potrebbe lasciarlo in prestito a Brescia e farlo maturare…

In quali altre squadre potrebbe finire?

Milan e Inter potrebbero le società più interessate a lui, quelle col desiderio maggiore di acquistarlo.

Cosa pensa di Tonali, è già un grande giocatore, potrebbe diventarlo in futuro…

Aspettiamo, in Italia si fa presto a criticare e a entusiasmarci per un giocatore, bisogna avere pazienza. Vedremo come crescerà nella sua carriera Tonali.

Lo considera l’erede di Pirlo?

Potrebbe essere, ma anche qua bisognerà vedere l’evoluzione tecnica, tattica del giocatore, il suo rendimento. Poi potremo dire se possa essere veramente l’erede di un grande giocatore come Pirlo!

